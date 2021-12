Auch Contraband scheint eine AAA-Produktion zu werden

HQ

Eine der neuen Marken, die Microsoft während ihrer diesjährigen E3-Pressekonferenz vorstellte, heißt Contraband. Dieses Spiel wird von den schwedischen Entwicklern bei Avalanche Studios entwickelt, die man vor allem für die Just-Cause-Serie kennt. Über das Spiel selbst haben wir offiziell noch so gut wie keine Details erhalten. Der Titel soll in den Siebzigerjahren angesiedelt sein und sich darauf konzentrieren, Raubüberfälle mit befreundeten Ganoven zu inszenieren.

Das vage Setting für ein Mehrspielerspiel scheint jedoch in einer großen Produktion zu münden, zumindest deuten aktuelle Jobbeschreibungen daraufhin. Twitter-Nutzer Timur222 hat entdeckt, dass anscheinend bereits mehr als 150 Personen an diesem Projekt beteiligt sind. Das soll sogar die Arbeitskraft übersteigen, die Avalanche bei Just Cause 4 aufgefahren hat (ca. 100 Leute).

Quelle: Gamingbolt.