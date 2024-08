Attack on Titan, um einen letzten Film zu bekommen, um sich vom Anime zu verabschieden

HQ

Attack on Titan: The Final Season feierte bereits im Dezember 2020 Premiere. Im Dezember 2020 dachten wir, dass die Geschichte zu Ende gehen würde, und doch dauerte es fast drei Jahre, bis das Ganze mit zwei Staffeln Anime und zwei extralangen Specials abgeschlossen war.

Nachdem das letzte Special Ende letzten Jahres ausgestrahlt wurde, dachten wir endlich, es sei vorbei. Das Ende war für viele Fans mittelmäßig, die einfach nur froh waren, die Rückseite des Films zu sehen. Aber wenn Sie noch nicht bereit sind, sich von der Welt der Titanen und Spider-Man-Gadgets zu verabschieden, dann macht MAPPA einen weiteren Film.

Attack on Titan: The Last Attack besteht im Wesentlichen nur aus den letzten beiden Specials, die in einem zusammengefasst sind, aber der Film wird anscheinend auch einige Verbesserungen aufweisen. Konkret wird der Fokus stärker auf Audio gelegt. Derzeit ist nur eine Veröffentlichung in Japan geplant, aber wir können uns vorstellen, dass der Film angesichts der Popularität des Animes irgendwann in den Westen übergehen wird.