Atomic Heart Trailer zeigt alles, was du wissen musst

Es ist fast unglaublich, wenn man all die Verzögerungen und negativen Gerüchte bedenkt, die wir über das Studio gehört haben, aber Atomic Heart wird tatsächlich am 21. Februar starten. Das bedeutet, dass die Zeit endlich gekommen ist, zu lernen und zu sehen, worum es in dem Spiel geht.

Mundfish und Focus Entertainment stimmen dem zu, da sie uns einen sogenannten Gameplay-Übersichtstrailer für Atomic Heart gegeben haben. Trotz des Namens wird uns auch einiges über die Geschichte und die Welt erzählt (einschließlich Material aus der von Half-Life und Bioshock inspirierten Eröffnung), bevor der Fokus darauf liegt, dass das Gameplay eine Mischung aus den oben genannten Titeln ist, Dying Light, etwas Metro: Last Light und eine Prise Fallout 3.

Nun, wo ist das Konsolen-Gameplay?