Atomic Heart präsentiert neue Charaktere und erste Geschichtsfetzen

Atomic Heart gehört zu den aufregenderen Veröffentlichungen der nächsten Zeit, denn Mundfish ist ein neues, russisches Studio. Das Team beabsichtigt ein Spielerlebnis zu schaffen, das in mehrerer Hinsicht an Bioshock erinnert, allerdings in der postapokalyptischen Sowjetunion angesiedelt ist. Bisher haben wir vor allem gesehen, dass es viel eine Menge kreatives Potential in diesem Szenario gibt, nun wurden mehr Infos in einem neuen Video geteilt. Mundfish spricht darin über das Setting und stellt zwei mysteriöse Charaktere vor. Bislang ist das Trailer-Material lediglich in russischer Vertonung erhältlich, doch um euch einen Eindruck der Stimmung einzuholen, reicht das auch ohne Sprachkenntnisse allemal. Atomic Heart wird nächstes Jahr für PC und Konsolen veröffentlicht.

