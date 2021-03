Atomic Heart präsentiert auffällige Screenshots im eigenem Fotomodus

You're watching Werben

Mundfish erhielt viel Aufmerksamkeit, als sie vor Jahren Atomic Heart ankündigten. Heute wurden neue Materialien für den Ego-Shooter präsentiert, die ihr euch ganz genau anschauen solltet. Der Trailer dient dazu, uns den Fotomodus des Spiels in Echtzeit vorzustellen, was ein erstaunliches Werkzeug zu sein scheint. Einige der geteilten Bilder, die angeblich mit diesem Feature aufgenommen wurden, sind nämlich ein bisschen zu schön, um wahr zu sein - vor allem wenn man im Hinterkopf behält, dass das Spiel auch noch auf Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Bei solchen Eindrücken sollten wir alle sehr vorsichtig sein:

Quelle: Gematsu.