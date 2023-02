Atomic Heart ist fast 80 Gigabyte für Xbox Series X

HQ

Nach langer Zeit mit mehreren Verzögerungen erscheint Atomic Heart endlich am 21. Februar. Das Vorladen des Spiels hat jetzt auf Xbox begonnen (es ist in Game Pass enthalten, also machen Sie sich bereit, wenn Sie es spielen möchten), und dank dessen wissen wir, wie viel SSD-Speicher wir zur Verfügung haben müssen, wenn es fällt.

Wie erwartet, stellt sich heraus, dass es ein ziemlich massives Stück ist, wenn auch kein Worst-Case-Szenario mit 78,66 Gigabyte, und wir können auch für PC und PlayStation 5 etwas in der gleichen Nachbarschaft erwarten. Dies ist heutzutage bei großen AAA-Spielen durchaus üblich, aber wir hatten mehrere Szenarien, in denen einige Spiele mehr als doppelt so groß waren.

Atomic Heart wurde als sowjetische Version von Bioshock bezeichnet und sieht nach den Bildern und Trailern, die wir bisher gesehen haben, wirklich vielversprechend aus. Der russische Entwickler Mundfish wurde jedoch in letzter Zeit kritisiert, weil er nicht bereit ist, den Krieg gegen die Ukraine zu verurteilen, und wurde beschuldigt, persönliche Daten für das russische Regime gesammelt zu haben.

Wie viele auch darauf hingewiesen haben, haben wir nicht einmal eine Sekunde Gameplay von den Konsolenversionen - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series S / X - von Atomic Heart gesehen, obwohl es in weniger als zwei Wochen veröffentlicht wird. Mundfish sagt, dass die neue Generation in "soliden 60fps, 4K in Dungeons und dynamischer Auflösung, meist 4K bei 60 fps in der offenen Welt" läuft, aber ein Beweis wäre nett gewesen.