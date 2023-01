Atomic Heart Entwickler beschuldigt, Daten für das russische Regime gesammelt zu haben

HQ

Der russische Entwickler Mundfish wurde kürzlich mit seinem kommenden Titel Atomic Heart ausgezeichnet , erhielt aber vor zwei Wochen heftige Kritik für seine Aussage zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, die als sehr vage galt und auch nie explizit sagte, dass sie Russland nicht unterstützen.

Jetzt AIN. Capital hat einen Bericht veröffentlicht, der erneut zeigt, dass Mundfish zweifelhaft handelt. Diesmal wird in der russischen Datenschutzerklärung festgestellt, dass Benutzerdaten im Online-Shop des Unternehmens nicht unbedingt privat sind und möglicherweise an verschiedene russische Behörden weitergegeben werden. Der Bericht sagt auch, dass die Politik "russischen Mobilisierungsgesetzen folgt, nach denen derzeit Soldaten in Russland rekrutiert werden, um den kriminellen Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen". Hinzu kommt, dass Mundfish seine juristische Adresse in Russland hat und Atomic Heart " von russischen Investoren gesponsert" wird, ohne mehr darüber zu sagen, welche das sind.

Nachdem GamesRadar Mundfish bezüglich all dieser Ergebnisse kontaktiert hatte, antwortete das Unternehmen auf das Sammeln von Benutzerdaten:

"Unser Spiel und unsere Website sammeln KEINE Informationen oder Daten. Die Datenschutzerklärung der Website ist veraltet und falsch und hätte schon vor Jahren entfernt werden müssen. Wir haben den Shop geschlossen, um unseren Fans die Integrität unseres Studios und unserer Produkte zu versichern. Wir entschuldigen uns für jegliche Verwirrung in dieser Angelegenheit."

Sie haben jedoch nichts von den anderen Anschuldigungen erwähnt, so dass wir vermuten, dass Atomic Heart (ein Spiel über eine zukünftige Sowjetunion) weiterhin ein umstrittener Titel sein könnte, da es schwer zu sagen ist, wie viel Beteiligung das russische Regime auf verschiedene Weise an dem Spiel hat - wie seinem Inhalt.