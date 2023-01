Atomic Heart Entwickler bekommt heftige Kritik für Aussage zu Russlands Krieg gegen die Ukraine

HQ

Das kommende Atomic Heart scheint eine sowjetische Version des Bioshock-Konzepts zu sein, in dem wir als KGB-Agent in einer alternativen Zukunft spielen. Aber der Entwickler Mundfish ist russisch, was viele Menschen beunruhigt hat, wenn man bedenkt, wie viele verabscheuungswürdige Kriegsverbrechen das Land gegen seinen Nachbarn Ukraine begeht.

Viele Leute haben Mundfish daher nach der Finanzierung gefragt, ob russische Zensurgesetze für das Spiel impliziert wurden und ob die russische Regierung das Projekt zusammen mit anderen Teilen gesponsert hat, die den Krieg fördern. Dies veranlasste das Studio, einen Kommentar in den sozialen Medien zu teilen:

Leider hat dies die Dinge nicht gerade besser gemacht, da sie nicht einmal erwähnen, wovon sie sprechen. Unterstützen sie Russlands Aggression oder nicht? Sie folgten dem Tweet, indem sie erklärten, dass sie "keine Politik oder Religion kommentieren", obwohl sie ein Spiel über einen KGB-Agenten machen, der für ein zukünftiges sowjetisches Land arbeitet, das eng mit dem Kommunismus verbunden ist.

Schließlich haben sie auch einen Tweet gepostet, der es so aussehen lässt, als würde Mundfish die Leute als "Spammer" betrachten, wenn sie nach ihrer Haltung zum Krieg in Russland fragen und woher sie die Finanzierung bekommen - obwohl es eine vernünftige Frage ist, da sich viele Leute auf das Spiel freuen, aber Russland nicht unterstützen oder Propaganda bekommen wollen.

Einer der vielen Leute, die sich über diese ziemlich zweideutigen Tweets beschwert haben, ist der Remedy Entertainment-Entwickler Sergey Mohov. Er schreibt:

Es ist eine berechtigte Frage, können Sie gegenüber der Kriegsführung gegen die Ukraine und den Verbrechen gegen ihre Zivilisten neutral sein, oder hilft Neutralität nur Russland? Verändert die mögliche Unterstützung Russlands Ihre Wahrnehmung von Atomic Heart?