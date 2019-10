Atlus enthüllt Modus "My Palace" für Persona 5 Royal

Ende des Monats erscheint die japanische Version von Persona 5 Royal, die uns schon seit geraumer Zeit begleitet. Atlus veröffentlicht regelmäßig Informationsschnipsel für ihre kommende Neuveröffentlichung und in der letzten Ausgabe eines Feature-Videos haben wir einen neuen Spielmodus erkunden können.

Wie Dualshockers berichtet, fungiert der sogenannte "My Palace"-Spielmodus als interaktive Galerie, in der wir uns Zwischensequenzen erneut ansehen oder bei entspannter Lounge-Atmosphäre zurücklehnen können. Musikstücke und Artworks sollen sich dort mit ergatterten P-Medaillen (offenbar eine neue Währung) freischalten lassen, den Raum selbst dürfen wir wohl dekorieren und anpassen. Außerdem scheinen sich Fans auf ein paar Minispiele einstellen zu können - im neuesten Morgana-Trailer sahen wir beispielsweise, wie die Gruppe Karten spielte. In Europa soll der Titel in der ersten Jahreshälfte 2020 erscheinen.