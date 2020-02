Atlus checkt Interesse an Persona-Ports/-Remakes aus

Am Wochenende hat Atlus bereits zum sechsten Mal eine Online-Marktumfrage gestartet, die auf großes Interesse stieß. Der japanische Entwickler wollte von den Teilnehmern verschiedene Dinge erfahren, von demografischen Angaben über das Kauf- und Konsumverhalten bis hin zur Bekanntheit der eigenen Marken oder dem Identifizieren von Werten, mit denen die Spiele des Studios in den Augen der Fans in Verbindung gebracht werden. Gleichzeitig hatten die Befragten die Möglichkeit, dem Entwickler ihre Präferenzen hinsichtlich kommender Vorhaben mitzuteilen.

Konkret wurde in den etwa 50 Fragen zum Beispiel erfragt, ob "vollständige Remakes" alter Atlus-Titel auf moderner Hardware für die Spieler interessant seien, dabei wurde explizit auch nach der Nintendo Switch und dem PC gefragt. Neben den beliebten Persona-Spielen, der Shin-Megami-Tensei-Serie und Etrian Odyssey (sowie deren Spin-Offs) wurden auch Kollaborationen mit Mobile-Spielen oder aktuelle(re) Vorhaben des Entwicklers (13 Sentinels: Aegis Rim, Project Re Fantasy) besprochen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Umfrage jedoch bereits geschlossen worden, das Team bedankt sich für die rege Teilnahme.

Quelle: Persona Central.