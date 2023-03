Atlas Fallen bittet um zusätzliche Zeit und verschiebt den Start auf August

HQ

Atlas Fallen sollte eines der Highlights dieses Frühjahrs werden, obwohl es keine sehr starke Werbekampagne gab. Das Open-World-A-RPG hatte eine reichhaltige Geschichte in seiner Erzählung, bot aber keine angemessene Erfahrung in seinen Kampfsystemen, etwas, das wir erwähnt haben, als wir es für unsere Vorschau getestet haben.

Es scheint, dass sie sich in der Studie dieser Probleme bewusst sind, zusätzlich zu der Tatsache, dass eines ihrer wichtigsten Vermögenswerte (die Genossenschaft) in diesem Gebäude nicht getestet werden konnte. Aus diesem Grund hat Deck 13 beschlossen, die weltweite Veröffentlichung von Atlas Fallen vom 16. Mai auf den 10. August zu verschieben.

Laut dem Tweet können wir Neuigkeiten in einem der Sommer-Events erwarten (wenn die E3 endlich stattfindet, nachdem einige große Unternehmen diese Woche aufgegeben wurden) und einen Blick auf den kooperativen Modus, den das Studio in dieser zusätzlichen Zeit verbessern will. .

Diese Entscheidung scheint weise zu sein und gibt uns neue Hoffnung, dass Atlas Fallen das Spiel ist, das sie versprochen haben.