Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Zum ersten Mal kommt die Atelier-Saga in Spanien mit spanischer Lokalisierung an, um sie der Öffentlichkeit im Land und in ganz Lateinamerika zugänglicher zu machen. Seit seinen Ursprüngen Ende des letzten Jahrhunderts mit Atelier Marie ist das Franchise die Gans, die die goldenen Eier für Entwickler Gust und Publisher Koei Tecmo legt. Es gab ein paar Jahre, in denen wir keine neue Veröffentlichung in der Serie hatten, die in den letzten zwanzig Jahren mehr als zwanzig Teile umfasste. Obwohl sie von dem aktuellen Trend gepackt ist, der durch die Hoyoverse populär geworden ist, war diese Serie schon immer von einem Manga/Anime-Stil für ihre Charaktere und ihre Welt geprägt, und mit der heutigen Technologie können besser gestaltete Welten geschätzt werden, auch wenn wir uns später auf diese Aspekte konzentrieren werden. Für den Moment stellen wir euch Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Imagined Land vor.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Yumia Liessfeldt, die Protagonistin dieser Folge, eine Alchemistin in einer Welt, in der diese Praxis verboten und als Tabu gilt. Schauplatz ist die Empire of Aladiss, die vor Jahren ein kataklysmisches Ereignis erlitten hat, als die Protagonistin und einige ihrer Gefährten jünger waren. Obwohl Yumia eine Außenseiterin ist, möchte sie herausfinden, was mit dem Imperium passiert ist, und dafür muss sie ihre Alchemie einsetzen, auch wenn sie sich dagegen sträubt. Der Titel beginnt in medias res, also mitten in der Erzählung unserer Protagonisten, und bricht letztlich die Geschichte, weil er alle Erwartungen an die Figuren erschüttert: Wird einer von ihnen sterben, wird einer von ihnen eine Veränderung seines Körpers erleiden? Du brauchst sie nicht zu fragen, denn du hast sie bereits einige Zeit in der Zukunft gesehen, genauso wie wenn du sie zu Beginn des Abenteuers triffst.

Die Fokussierung auf die Besetzung der Charaktere, ihre Interaktionen miteinander und mit ihrer Welt, ist in jeder Hinsicht wirklich dürftig. Die größte Tiefe, die sie haben, einschließlich des Protagonisten, ist durch die Analepsis, um ihre Geschichte zu verstehen, nachdem man eine Weile mit ihnen zusammen war. Sie existieren nur an der Oberfläche und das lässt einen nicht in die Gruppe hineinfühlen, zumal sie sehr typische Geschichten in Fantasy-Welten haben, die nichts Neues in das Genre bringen. Wir werden sie nicht verraten, um Spoiler zu vermeiden. Lassen Sie uns auch in Bezug auf die Charaktere über ihre Persönlichkeiten sprechen. Sie sind wandelnde Stereotypen. Sie alle haben eine Reihe von Traumata, einige teilen sogar das gleiche Trauma, was sie zu Charakteren macht, die von einem tragischen Leben geformt wurden. Und man sollte meinen, dass sie auf diese Weise mehr Tiefe haben, dass es ihnen mehr Form gibt. Im richtigen Fall liegen Sie goldrichtig, aber wenn sie ALL einem Kanon folgen, wird es für den Spieler ermüdend. Außerdem erfüllt jeder einen so starken Archetyp, dass man weiß, wohin er gehen wird. Die Protagonistin, die Angst hat, zurückgewiesen zu werden, die Freundin, die sie jederzeit unterstützt, die Freundin, die erst sehr starr ist und dann locker wird, der Verrückte, der seinen eigenen Interessen nachgeht? Die Charaktere, die du dein ganzes Leben lang aus Abenteuer-Anime kennst.

Kommen wir zu den wesentlichen Teilen dieses Spiels: Kampf, Erkundung, Quests und Handwerk mit ihren verschiedenen Aspekten. Beginnend mit den Kämpfen finden wir Echtzeit-Gameplay, aber mit Nuancen. Du kannst dich mit bestimmten Einschränkungen in der Reichweite des Feindes bewegen, d.h. du hast eine nahe Angriffsposition und eine ferne Angriffsposition, um bestimmten Angriffen auszuweichen und dich um den Feind herum zu bewegen. Obwohl deine Angriffe nicht rundenbasiert sind, sind sie durch wiederaufladbare Anwendungen begrenzt, so dass du mit ein wenig Präzision strategisch vorgehen musst. Du kannst Ausweichmanöver ausführen, die dir bestimmte Vorteile verschaffen, aber mehr verraten wir nicht. Es ist unterhaltsam, zumindest in den ersten Stunden, dann wird es ein wenig repetitiv. Mit jedem Kampf bekommst du eine Menge Erfahrung für die Charaktere, wodurch du mit fast jedem Kampf aufsteigst.

Die Erkundung macht, um ehrlich zu sein, Spaß. Es gibt viele Gegenstände zu sammeln, was ein bisschen überwältigend sein kann, aber es macht es weniger mühsam, von Ort zu Ort zu laufen (das Fahrrad braucht eine ganze Weile und ist ziemlich enttäuschend). Und die Musketenmechanik ist sehr cool, das ganze Herumschießen in einer Fantasy-Welt ist sehr unterhaltsam, vor allem, wenn man damit an Gegenstände herankommen kann. Und die Kugeln sind sehr billig zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es auch keine große Verbesserung, es in der Tiefe zu erkunden, so dass es ein wenig frustrierend sein kann. Die Missionen des Spiels sind ziemlich langweilig, aber das passt zur Geschichte, die darunter leidet. Sie sind sehr flach und fetch questartig, gehen hin und her, mit langen Strecken dazwischen, um das zu tun, was der Boss dir sagt. Es gibt viele Nebenquests, einige davon, um mehr Zeit mit deinen Gefährten zu verbringen, andere, um als Lieferjunge mit NPCs zu spielen. Und schließlich das Basteln. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ich habe es nicht sehr gut verstanden, aber manchmal ist es sehr verwirrend, warum man das tut, was das Spiel von einem verlangt. Du verwendest einen Gegenstand mit besserer Resonanz, der dir mehr Attribute verleiht, um ein weiteres Artefakt zu erstellen, das du nicht direkt verwendest. Es ist seltsam. Ich glaube, es ist mir einfach nicht wirklich angekommen.

Weiter geht es mit der Grafik und dem Design. Grafisch gibt es kein Aber, wir haben es vor Release gespielt, was zu einigen kleineren Fehlern in den Texturen und der Kamera führen kann, die sich nicht ganz an bestimmte geschlossene Orte anpasst. Wir gehen davon aus, dass dies mit dem Day-One-Patch behoben wird. Die Leistung des Titels ist gut, mit im Allgemeinen keine Verzögerung beim Spielen im "Qualitäts"-Modus auf PlayStation 5. Der Anime-Stil ist sehr günstig für Fantasy-Welten, vor allem mit dem aktuellen Boom von Anime-Serien wie Frieren, die wieder etwas Interesse an diesen Welten geweckt haben. Das Weltdesign ist schön, man sieht einige ziemlich coole Landschaften. Das Problem ist, dass es sich anfühlt, als würden wir ein anderes Spiel spielen, es hat keine Persönlichkeit, die es hervorhebt. Was die Charaktere betrifft, so haben sie kein Unterscheidungsmerkmal, obwohl die Designs gut gemacht und sehr gut im Spiel umgesetzt sind, aber es entsteht ein weiteres Problem. Die männlichen Charaktere sind cool und mysteriös, sehr stereotyp, von oben bis unten gekleidet, und die weiblichen Charaktere folgen den Prototypen von Abenteueranime, das kontaktfreudige Mädchen und Freundin aller, die ältere und anzügliche Frau in ihrer Kleidung und Sprache und das introvertierte und ängstliche Mädchen, das sie beschützen wollen. Auch die Sexualisierung der weiblichen Charaktere ist sehr präsent. Sehr kurze Röcke für eine abenteuerlustige Frau, einige mit großen Brüsten? Um die Sache noch schlimmer zu machen, hinterlassen wir euch ein Bild der DLC-Kostüme, damit ihr euch selbst ein Urteil bilden könnt. Das ist oft das, was wir von japanischen Spielen gewohnt sind, aber das sollte sich ein wenig ändern.

Endlich der Soundtrack. Der Soundtrack des Spiels ist recht gut und stimmt gut mit dem überein, was man auf dem Bildschirm sieht, was ihn zum Spielerlebnis beiträgt. Die Eröffnungssequenz, die jedes Mal abgespielt wird, wenn Sie das Spiel starten, hat ein Lied, das sehr gut zum Stil des Spiels passt und Sie dazu bringt, zu bleiben und es sich anzuhören, bevor Sie mit dem Spielen beginnen. Während der Spielsitzungen begleitet die Musik die Geschichte gut, was ein großer Pluspunkt ist. Das Spiel hat nur japanische Stimmen zur Verfügung, wenn auch mit einer großartigen Sprecherbesetzung für seine Charaktere, einige mit gut etablierten Karrieren und großartigen Anime-Charakteren hinter sich, wenn Sie also ein Konsument des Mediums sind, werden Ihnen einige ihrer Stimmen bekannt sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ein Titel ist, den wir nicht geliebt haben. Wir haben mehr Schwächen als Stärken in den Features gefunden, vor allem in der Erzählung, die eher mangelhaft ist. Für seine Zielgruppe mag es eine gute Wahl sein, aber für den durchschnittlichen Benutzer ist es ein Titel, bei dem Sie nicht das finden, was Sie von ihm erwarten. Wir ermutigen Sie, es auszuprobieren, damit Sie Ihre eigenen Schlüsse ziehen können!