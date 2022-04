Atelier Sophie 2 und Tales of Arise bekommen je drei neue Anpassungsgegenstände

HQ

Die beiden japanischen Rollenspiele Tales of Arise und Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream erhalten dank einer Kooperation zwischen Bandai Namco und Koei Tecmo neue Items aus dem jeweils anderen Spiel. Die beiden Publisher haben ihre Titel auf allen Zielplattformen mit kosmetischen Anpassungsoptionen aktualisiert, die sich Besitzer bereits via Update kostenlos herunterladen können.

Für Tales of Arise gibt es eine Haarklammer im Design von Sophies Blume, einen Jagdgewehr-Skin für Shionne und den Waffen-Skin „Starguide Staff" für Dohalim. Besitzer von Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream freuen sich über drei Accessoires (den Eulenkönig-„Hut", Alphens Eisenmaske und Shionnes Haarspange).

