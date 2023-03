Atari unterzeichnet Vertrag zur Übernahme von Nightdive Studios, den Entwicklern von System Shock Remake

HQ

Vielleicht klingelt der Name bei den Jüngeren nicht, aber jeder kennt den Namen Atari. Jahrelang fiel das Unternehmen, das die Videospielfirma par excellence und der erste "Große" der Branche war, seinen eigenen Ambitionen zum Opfer und geriet in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts fast in Vergessenheit. Nichtsdestotrotz ist es nie ganz verschwunden, wie die gelegentlichen Zusammenstellungen einiger seiner größten Hits aus den 70er und 80er Jahren belegen (der neueste, der Atari 50: The Anniversary Celebration, wo das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen feiert).

In den letzten Jahren scheint es, dass der schlafende Riese wieder aufwachen will und bereits im Jahr 2021 eine neue Strategie zur Entwicklung von Triple-A-Spielen angekündigt hat, und jetzt haben wir den nächsten Schritt gesehen, da er gerade eine Vereinbarung veröffentlicht hat , mit der er 100% von Nightdive Studios, den Schöpfern des Remakes von SystemShock, erwirbt.

Der Deal wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Schulden zu refinanzieren. Atari erweitert sein IP-Portfolio und wird die Publishing-Fähigkeiten von Night Dive nutzen, um Ataris retro-fokussierte Wachstumsstrategie zu unterstützen.

Wade Rosen, Chairman und CEO von Atari, kommentierte: "Die nachgewiesene Expertise und Erfolgsbilanz von Night Dive bei der Kommerzialisierung von Retro-IP passt gut zur Strategie von Atari und ich bin zuversichtlich, dass ihr kombiniertes Talent-, Technologie- und IP-Portfolio zum zukünftigen Erfolg von Atari beitragen wird."

Stephen Kick und Larry Kuperman, die Direktoren von Night Dive, kommentierten: "Night Dive und Atari haben eine lange gemeinsame Geschichte und wir wissen, dass Atari unsere Leidenschaft für Retro-Spiele und unseren Fokus auf die Produktion qualitativ hochwertiger neuer und remasterter Spiele teilt, die der ursprünglichen IP gerecht werden. Da wir unser Geschäft ausbauen und unsere Fähigkeiten erweitern wollen, können wir uns keinen besseren langfristigen Partner als Atari vorstellen."

Wir werden noch eine Weile warten müssen, um die Früchte dieser Vereinigung zu sehen. In der Zwischenzeit arbeitet das neu erworbene Studio noch an seiner neuen Version von System Shock, die am 30. Mai erscheinen wird .