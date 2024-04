ASUS ROG stellt ein Performance-VR-Headset für Meta her

HQ

ASUS Republic of Gamers oder ROG ist eine der bekanntesten Gaming-Hardware-Marken auf dem Markt. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr das ROG Ally auf den Markt gebracht hat, scheint es, dass es nun auch anderswo in der Gaming-Branche Wellen schlagen will.

Insbesondere scheint es den VR-Bereich ins Visier zu nehmen. Wie wir in einem neuen Blogbeitrag von Meta sehen können, wird ASUS ROG daran arbeiten, den Verbrauchern ein neues Gaming-VR-Headset zur Verfügung zu stellen.

Es wird auch erwähnt, dass Lenovo mit Meta an neuen Mixed-Reality-Geräten arbeitet und eine von der Xbox inspirierte limitierte Auflage von Meta Quest in der Pipeline ist.