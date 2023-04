ASUS ROG Ally wird von AMD Ryzen Z1-Technologie und RDNA 3-Grafik angetrieben

HQ

Es war eine etwas ungewöhnliche Situation, als es um die Ankündigung des ASUS ROG Ally ging, da der Hardwarehersteller beschloss, das Produkt am Aprilscherz zu enthüllen, was viele glauben ließ, dass es sich um einen Witz handelte. Das war es nicht. Tatsächlich ist die Windows 11 Handheld-Gaming-Plattform sehr real und kommt bald, und da dies der Fall ist, hat ASUS jetzt eine Menge Informationen zu den Spezifikationen des Geräts geteilt.

In erster Linie wird das ROG Ally von der Technologie der AMD Ryzen Z1-Serie angetrieben und verwendet die Zen4-Architektur und die RDNA 3-Grafik, um die Spiele zu unterstützen, die Sie damit spielen können. Das Gadget wird entweder mit einem Basis-Ryzen Z1-Prozessor oder einer leistungsstärkeren Ryzen Z1 Extreme-Option geliefert, die mehr Kerne zum Herumspielen bietet.

Der ROG Ally wird auch mit Steam, Epic Games Store, Battle.net, EA Play, Game Pass, Ubisoft Connect und mehr kompatibel sein.

Ansonsten wird uns gesagt, dass das ROG Ally eine 512 GB PCI Express 4.0 SSD sowie 16 GB LPDDR5 Dual-Channel-RAM mitbringen wird, die alle in Harmonie mit dem beeindruckenden Display arbeiten, das ein 1080p/120Hz-fähiges Panel mit einem Kontrastverhältnis von 1000:1, 100 % sRGB-Farbraum, einem Seitenverhältnis von 16:9, einer Reaktionszeit von 7 ms und einer Helligkeit von 500 Spitzenwerten bietet. AMD FreeSync-Unterstützung, und das alles unter dem Schutz durch Corning Gorilla Glass Victus.

In Bezug auf das Audio-Setup wird das ROG Ally über zwei nach vorne gerichtete Lautsprecher verfügen, die Dolby Atmos unterstützen. Es wird auch über ein Fingerabdruck-Entsperrsystem verfügen, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher bleibt, sowie über einen MicroSD-Steckplatz, um den Speicherplatz des Gadgets zu erhöhen. Es wird auch Wi-Fi 6E-fähig sein und mit einer neuen Version von Armory Crate geliefert, die entwickelt wurde, um sich die Einstellungen Ihrer Spiele zu merken und auf eine Vielzahl verschiedener Plattformen zu übertragen, was bedeutet, dass Sie nicht mehr mit grafischen Optionen herumspielen müssen und so weiter, wenn Sie zwischen einem Handheld-Gerät und Ihrem PC springen.

Die tatsächliche Form des ROG Ally wurde ebenfalls an die Konturen Ihrer Handgelenke angepasst und verwendet das asymmetrische Xbox-Layout für Tasten und Analogsticks. Die Schultertasten des Geräts sind gekrümmt und verfügen über Makrotastenoptionen, mit denen Sie die Funktion der einzelnen Tasten anpassen können - neben drei integrierten Steuerungsschemata, zwischen denen Sie wechseln können.

Wenn man bedenkt, dass das ROG Ally nur 608 g wiegt, fragen Sie sich vielleicht, wie das Gerät es schafft, all diese Technologie kühl zu halten. ASUS verspricht ein Dual-Fan-System, das leiser arbeitet als bei Verwendung eines einzelnen Lüfters (20 dB mit zwei und 30 dB mit einem), und da es sich um eine Handheld-Gaming-Plattform handelt, die viel bewegt wird, verfügt das ROG Ally sogar über eine 360-Grad-Zero Gravity-Wärmelösung, die unabhängig von der Ausrichtung des Geräts funktioniert.

Zu guter Letzt gab ASUS bekannt, dass es ein ROG Gaming Charger Dock-System für das ROG Ally geben wird, das sowohl zum Aufladen des Akkus des Geräts verwendet wird, als auch das Anschließen des Geräts an einen Fernseher/Gaming-Monitor und sogar als Basis für den Anschluss von Maus und Tastaturen an das Gadget dient. Uns wurde gesagt, dass dieses Dock die ROG XG Mobile-Technologie verwenden wird, um die Leistung in der Praxis zu steigern.

Das ROG Ally erhält auch ein spezielles Travel Case von ASUS für diejenigen, die das Gerät unterwegs mitnehmen möchten.

ASUS hat zwar den genauen Preis des ROG Ally nicht bekannt gegeben, aber es hat bekannt gegeben, dass es am 11. Mai ein Launch-Event geben wird, bei dem weitere Informationen ausgetauscht werden.