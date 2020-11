You're watching Werben

Astro's Playroom ist ein wahres, interaktives Museum und somit eine Hommage an das Erbe von Sonys Gaming-Marke.

Es hat einen besonderen Reiz, beim Systemstart einer neuen Konsole direkt ein Spiel starten zu können. Zugegeben, auch dieses Game sollte (wie die Konsole selbst) vor der ersten Nutzung aktualisiert werden, aber selbst wenn ihr offline bleibt, steht euch von Anfang an eine funktionierende Version von Astro's Playroom zur Verfügung. Obwohl es sich hierbei um ein 'kostenloses' Spiel handelt, das auf jeder Playstation 5 vorinstalliert ist, solltet ihr euch von dem Gedanken verabschieden, dass Astro's Playroom eine Art Tech-Demo ist oder dass das Game keine Substanz hat.

Team Asobi leistete schon bei Astro Bot Rescue Mission für die PSVR außergewöhnliche Arbeit und jetzt hat das Studio erneut bewiesen, dass sie das Genre der 3D-Plattformer beherrschen. Die Gameplay-Basis soll primär die einzigartigen Funktionen des neuen Dualsense-Controllers präsentieren, doch die neuen Spieler werden gleichzeitig auf eine Reise durch die gesamte Playstation-Geschichte geschickt. Von Konsolen über Peripheriegeräte bis hin zu unzähligen Spielen, die eng mit der Marke verbunden sind; Astro's Playroom ist ein wahres, interaktives Museum und somit eine Hommage an das Erbe von Sonys Gaming-Marke.

Das Spiel hat einen zentralen Bereich, der die Playstation-5-CPU repräsentiert, sowie vier weitere Bereiche, die andere Komponenten der Konsolen-Hardware darstellen (Kühlung, SSD, GPU und RAM). Jeder Bereich umfasst vier Ebenen, die alle um die jeweiligen Bestandteile herum aufgebaut sind. Um euch ein Beispiel zu geben: Im Kühlbereich stoßen wir beispielsweise auf Strände und Eisplattformen, in der ultraschnellen SSD müssen wir über Sci-Fi- Autobahnen flitzen und elektrischen Hindernissen ausweichen.

Wenn ihr eine dieser tollen Überraschungen und Sammlerstücke nicht finden könnt, braucht ihr übrigens keinen Guide aus dem Internet zu suchen, da die PS5 eine eigene Lösung für solche Probleme entwickelt hat.

In jedem Level warten vier Teile eines riesigen Playstation-Wandbilds, sowie zwei Stationen der Playstation-Geschichte (also entweder ein Peripheriegerät oder eine Konsole) darauf, von euch gesammelt zu werden. All diese Bereiche wurden mit einer unglaublichen Menge an Details versehen, auch die Geräuschkulisse sowie die visuellen Effekte werden bei einigen Spielern sicherlich Nostalgie hervorrufen.

Wenn ihr eine dieser tollen Überraschungen und Sammlerstücke nicht finden könnt, braucht ihr übrigens keinen Guide aus dem Internet zu suchen, da die PS5 eine eigene Lösung für solche Probleme entwickelt hat. Das System weist euch selbstständig via Benachrichtigung auf Herausforderungen hin, die ihr im Spiel noch nicht abgeschlossen habt. Ein Video des Herstellers zeigt euch dann den genauen Standort im Spiel an, was eine großartige Funktion ist, die in Zukunft hoffentlich von weiteren Studios genutzt wird.

Astro's Playroom bietet darüber hinaus eine beachtliche spielerische Vielfalt, da jeder Bereich eine Art exklusiven Mechanismus enthält. All diese Gameplay-Elemente sind natürlich primär dafür vorgesehen, die verschiedenen Dualsense-Funktionen zu präsentieren, also die adaptiven Schultertasten oder den integrierten Bewegungssensor. Diese Prämisse ist aber nur eine erste Station, den Team Asobi als Startpunkt für ihr buntes Abenteuer gewählt hat.

Das Spiel strotzt mit etlichen Verweise mehrerer Spiele, die eng mit Playstation verbunden sind.

Zusätzlich zu diesen Levels gibt es noch ein "Playstation-Labor", in dem all eure gefundenen Geheimnisse gelagert und präsentiert werden. Dort spielen mehrere Astrobots mit den Konsolen und Peripheriegeräten, die ihr in eurem Spieldurchlauf bereits gefunden habt. Ihr könnt mit jeder Komponente gesondert interagieren, also zum Beispiel die PS Vita einschalten und euch das Hauptmenü anzeigen lassen. In diesem Bereich befindet sich außerdem ein Automat, an dem wir die in den Levels gesammelten Münzen gegen weitere Überraschungen eintauschen können. Manche Abschnitte sind speziell für Zeitherausforderungen entwickelt worden, die wiederum an Bestenlisten gekoppelt sind.

Astro's Playroom ist ein Spiel mit einer großzügigen Menge an Inhalten, insbesondere wenn man bedenkt, dass man dafür nicht gesondert zahlen muss. Das hervorragende Design, das Gameplay und die Liebe zum Detail stechen bei dieser Erfahrung besonders positiv hervor, gleichzeitig strotzt das Spiel mit etlichen Verweise mehrerer Spiele, die eng mit Playstation verbunden sind (z. B. God of War, Uncharted, Metal Gear Solid, Gravity Rush und viele andere).

Ich hatte jedenfalls großen Spaß mit Astro's Playroom, aber nicht nur wegen seines nostalgischen Wertes. Das hier ist ein wirklich tolles Spiel, dessen größter Kritikpunkt darin besteht, dass es irgendwann enden muss. Ich würde mich gerne mit weiteren Abenteuern der Astrobots beschäftigen und kann es deshalb kaum erwarten zu sehen, was Team Asobi als nächstes ausprobiert.

