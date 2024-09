HQ

Wenn wir von Partyspielen sprechen, denken wir oft an Spiele, die Menschen zusammenbringen und eine tolle Atmosphäre schaffen. Für mich war zum Beispiel Rock Band viele Jahre lang ein Synonym für Abende mit Freunden. Astro Bot ist ein Partyspiel der anderen Art. Es bringt mich nicht dazu, meine Kumpels zu versammeln und ein Bier aufzumachen, aber jedes Pixel ist so konzipiert, dass es ein warmes Gefühl von Frivolität und Unfug vermittelt. Das spürt man im federnden Soundtrack, in der farbenfrohen Grafik, die ständig in Bewegung ist, und natürlich in der Zusammenführung einer Vielzahl von Charakteren aus der PlayStation-Geschichte, die es zu einer großartigen Feier der Marke und zu einem hervorragenden Plattformer für sich machen.

Der Weg von Astro zum Ruhm war ein kurvenreicher. Im Jahr 2016 feierte der winzige Roboter sein Debüt im Minispiel Robot Rescue, dem Highlight der The Playroom VR -Sammlung. Der Charakter und die Formel zeigten so viel Potenzial, dass Asobi grünes Licht erhielt, ein vollständiges Spiel auf der Grundlage des Konzepts zu entwickeln. Das Ergebnis war Astro Bot: Rescue Mission, das 2018 veröffentlicht wurde und hervorragende Kritiken erhielt - einschließlich einer 9 von meiner Wenigkeit. Einen breiteren Durchbruch schaffte es jedoch nicht, vor allem aus dem einfachen Grund, dass das Spiel als PSVR-Exklusivtitel nur von wenigen gespielt werden konnte. Das Astro's Playroom von 2020 hatte dieses Problem nicht, da es auf allen PlayStation 5-Konsolen vorinstalliert ist, aber als glorifizierte Tech-Demo machte das hervorragende kleine Spiel immer noch Lust auf viel mehr.

Und jetzt haben wir das. In gewisser Weise fühlt sich der einfache Titel von Astro Bot wie ein neues Jahr 0 in der Zeitleiste von Astro an, fast so, als würden Asobi und Sony uns sagen, dass dies der wahre Beginn dessen ist, was sie meiner Meinung nach zum Konsolenmaskottchen und Mittelpunkt für die Feierlichkeiten zur PlayStation machen wollen. Wenn es gelingt, nun, gut für sie. Astro Bot belebt den 3D-Plattformer mit einer perfekt getakteten Sammlung von Levels, die ständig mit neuen Wendungen überraschen, die das einfache Kern-Gameplay in aufregende neue Richtungen führen.

Auf den ersten Blick mag die familienfreundliche Ausrichtung und die lebendige Grafik von Astro Bot wie ein starker Kontrast zu den ernsten, storygetriebenen Blockbustern wirken, für die Sonys interne Studios seit der PlayStation 3 bekannt sind. Asobis Spiel ist eine willkommene Abwechslung zu traurigen Vätern, gewalttätigen jungen Frauen und Samurai, die Codes knacken, aber hinter den Farben verbirgt sich ein bombastischer 3D-Plattformer mit spektakulären Versatzstücken, die genau zu Uncharted oder God of War passen würden.

Nirgends wird dies deutlicher als in den sechs Bosskämpfen, die als Höhepunkt der Galaxien dienen, in die das Spiel unterteilt ist. Es gibt sowohl alte Favoriten als auch brandneue Feinde, aber was sie alle gemeinsam haben, ist ihre atemberaubende Grafik und ihr abwechslungsreiches Kampfdesign. Die meisten Kämpfe entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter, zum Beispiel zwingt es dich, von einer Kampfarena in eine andere zu wechseln. Dies, kombiniert mit den abwechslungsreichen Angriffsmustern der Bosse, verleiht den Kämpfen eine wunderbare dynamische Qualität, die durch fabelhafte Animationen und Kameraführung unterstützt wird, die die Komödie brillant verkaufen. Die Art und Weise, wie man aus einer Kanone geschossen wird und den riesigen Vogel Falcon McFly fast außer Gefecht setzt, ist zum Beispiel ein kostspieliger Einstieg in den dynamischen Showdown, der sich vollständig mit hoher Geschwindigkeit weit über dem Boden abspielt.

Jeder Boss ist auch um eine der wenigen Spezialfähigkeiten herum aufgebaut, die dieses Mal viel mehr Raum zum Erkunden haben. Wo ihre Verwendung in Astro's Playroom vielversprechend, aber letztendlich zu oberflächlich war, werden sie hier Nintendos Designphilosophie gerecht, einzuführen, zu erweitern und zu verzerren, um zu überraschen. Die Metallkugel dient zunächst als Möglichkeit, Stacheln zu überrollen, bevor du feststellst, dass sie auf natürliche Weise auch als Schild gegen kugelspeiende Feinde dient. Gerade als man denkt, dass Verteidigung seine einzige Funktion ist, führt Asobi Sequenzen ein, in denen man durch das Neigen des DualSense-Controllers durch ein 2D-Labyrinth rollt - nur eine von mehreren reizvollen Anwendungen seiner Bewegungssteuerungsfunktion.

Andere Fähigkeiten wie die zeitverlangsamende VR-Brille sind eher eindimensional, aber dennoch sehr befriedigend, wenn man zum Beispiel fliegende Hochgeschwindigkeitsautos in brauchbare Plattformen verwandelt, anstatt in die Todesfallen, die sie sonst sind. Und dann gibt es solche, die vor allem nur Spaß machen, wenn man sie offensiv einsetzt, wie z.B. die Froschhandschuhe, die Astro in das Roboter-Äquivalent von Mike Tyson verwandeln, oder das Hunde-Jetpack, mit dem man Feinde und Wände durchbrechen kann.

Die bombastischen Set-Pieces und Anzüge sind die geheimen Zutaten, die das Erlebnis verbessern, aber es ist der felsenfeste Kern, der das Spiel glänzen lässt. Es gibt mechanisch komplexere Plattformer auf dem Markt, aber die Stärke von Astro Bot liegt in seiner Ausführung. Wie Kenner der Serie es gewohnt sind, wird Astro in seiner Grundform mit nur zwei Tasten gesteuert. Einen zum Springen und einen zum Schlagen. Ersteres lässt Astro mit einem zusätzlichen Schub schweben, während letzteres je nach Kontext auch zum Ziehen von Dingen verwendet werden kann. Nein, es ist wirklich nicht komplex, aber es fühlt sich einfach absolut perfekt an, und wenn du einen Sprung verpasst oder von einem Feind getroffen wirst, fühlt es sich entscheidend nur wie deine Schuld an und nicht wie die des Controllers.

Dieser mechanische Minimalismus ist ebenso gut umgesetzt. Ob Astro seine Freunde an tropischen Stränden, zwischen glänzenden Wolkenkratzern oder alten, verwunschenen Häusern rettet, die gestochen scharfen Grafiken glänzen mit ihren klaren Linien und der breiten, aber geschmackvollen Farbpalette. Darüber hinaus gibt es ein Gefühl von Bewegung in den Strecken in Form von Tausenden von heruntergefallenen Äpfeln oder Schneeverwehungen, die man räumen kann, um Geheimnisse zu finden, was zu dem Gefühl von Leben und Freude beiträgt, das Astro Bot so beispielhaft vermittelt. Genauso wie der ansteckende Soundtrack. Es kommt nicht oft vor, dass ich leise mitsumme, während ich mit dem Fuß wippe, aber hier ist es passiert - und ziemlich oft. Besonderes Lob verdient auch das Sounddesign in Bezug auf die Effekte, die aus dem DualSense-Controller kommen. Oft nerven mich diese ohne Ende, aber hier tragen sie zur unglaublich immersiven und taktilen Nutzung des Controllers bei. DualSense schien vor Jahren noch vielversprechend, aber es scheint, als wären die Besonderheiten wie das haptische Feedback in Vergessenheit geraten. Hier glänzen sie. Asobi baut eigentlich nur auf der Kombination aus Lautsprechernutzung und Rumpeln auf, die sie in Astro's Playroom so brillant hinbekommen haben, aber hier ist alles ein bisschen schärfer.

Strukturell erfindet Asobi das Rad nicht neu, sondern hält an dem fest, was funktioniert. Das Spiel ist in eine Reihe von Galaxien unterteilt, die aus einer Mischung aus obligatorischen und optionalen Levels bestehen. Erstere sind die klassischen und umfangreicheren, bei denen es darum geht, das Ende der Straße zu erreichen und so viele der in Not geratenen Roboter wie möglich auf dem Weg zu retten. Andere Sammlerstücke wie Puzzleteile und Münzen, die im Spielzentrum verwendet werden können (dazu später mehr) und Portale zu geheimen Pfaden machen das Erkunden der Ecken der Levels zu einem Vergnügen, aber es gerät nie außer Kontrolle, wie es das Genre in seiner Blütezeit zu tun pflegte. Die Levels sind in der Regel der Designphilosophie von Super Mario 3D World nachempfunden, mit einem linearen Design, bei dem die Ecken alle möglichen Geheimnisse bergen, aber es gibt auch Platz für offenere Bereiche, in denen Asobi mit einem eher Sandkasten-ähnlichen Design experimentiert. Die optionalen Levels sind kürzer, aber auch herausfordernder und testen dich im Einsatz spezieller Fähigkeiten oder Techniken.

Die Idee, das Spiel in separate Galaxien zu unterteilen, macht thematisch Sinn, aber ich hätte mir gewünscht, dass Asobi bei der Thematisierung der Levels etwas strenger gewesen wäre. Jede Galaxie hat eine bunte Mischung aus visuell unterschiedlichen Pfaden anstelle des Biom-Ansatzes, der beispielsweise in Super Mario Bros. Wonder verwendet wird. Man könnte argumentieren, dass Galaxien vielfältig sind, aber ich hätte mir etwas mehr Bindegewebe gewünscht, das alles zusammenhält und den einzelnen Galaxien eine ganz eigene Identität verleiht, neben dem Chef, der sie visuell symbolisiert und am Ende der Straße wartet.

Ein interessanter Treffpunkt ist das Zentrum des Spiels, ein Wüstenplanet, auf dem du Verkaufsautomaten öffnen kannst, mit denen du mit den Münzen, die du unterwegs sammelst, verschiedene Dinge kaufen kannst. Dorthin werden auch alle Roboter geschickt, die du rettest, und in echter Pikmin-Manier kannst du sie nutzen, um neue Teile des Planeten zu erschließen. Kratos zu sehen, wie er auf den Schultern von Daxter steht, während er Nathan Drake trägt, damit sie ein Roboterseil herstellen können, an dem man klettern kann, ist einfach eine Erfahrung, die ich nicht auf meiner Bingokarte hatte, aber ich bin trotzdem dankbar dafür.

Und jetzt, da wir die PlayStation-Tasche geöffnet haben, ist es angebracht zu bestätigen, dass Astro Bot die Feier der PlayStation-Marke und ihres breiteren Ökosystems, mit der Astro's Playroom begonnen hat, zu den Sternen fliegt. Du rettest Spielcharaktere in Bot-Form und fliegst auf einem DualSense herum, mit dem größeren Ziel, das Mutterschiff zu reparieren, das natürlich, ja, du hast es erraten, eine PlayStation 5-Konsole ist. Aber die große Attraktion sind eine Handvoll Charakterpfade, die visuell und spielerisch nach einer Reihe von PlayStation-IPs Gestalt annehmen. Ich werde nichts verraten, außer der Tatsache, dass sie absolut wunderbar sind, und zum Glück gibt es Platz für mehr als nur die großen Geschütze. Mehr von ihnen Asobi, bitte!

Während die Feier der PlayStation als Marke manchmal außer Kontrolle zu geraten droht und die eigene Identität von Astro Bot zu untergraben droht, ist es auch wunderbar nostalgisch zu sehen, wie die Charaktere und Serien, die ich seit den späten 90ern verfolge, in einem Spiel zusammenkommen. Und Astro Bot ist eine weitaus bessere Plattform für diese Feier, als PlayStation All-Stars: Battle Royale es jemals war.

Am Ende des Tages ist Astro Bot jedoch vor allem wegen seiner eigenen einzigartigen Qualitäten feiernswert. Es ist etwas so Seltenes wie ein AAA-3D-Plattformer, bei dem Mario nicht im Vordergrund steht. Und nicht nur das. Astro Bot ist ein außergewöhnlich erfolgreiches Spiel für sich, das Ihrem Körper über seine 10-15 Stunden pures Glück injiziert. Sie ist genau das, was Sonys Konsole derzeit braucht, mit ihrem farbenfrohen Äußeren, der scharfen Steuerung und dem einfachen, aber abwechslungsreichen Gameplay. Die Weichen für die Sterne sind gestellt, und ich bin mir sicher, dass Astro es an die Spitze schaffen werden.