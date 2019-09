You watching Werben

Astral Chain ist das Ergebnis der fortwährenden Zusammenarbeit zwischen PlatinumGames und Nintendo, die im Laufe der Jahre viele innovative, aber in manchen Belangen auch durchaus enttäuschende Titel hervorgebracht haben. Zum Beispiel wurde Bayonetta 2 gefeiert, während Star Fox Zero floppte und The Wonderful 101, wie die meisten anderen Titel der Konsole, in der finanziellen Bedeutungslosigkeit der Wii U gefangen waren. Astral Chain ist zudem die erste große neue Marke von PlatinumGames seit dem fantastischen Nier: Automata, das Studio muss also einigen großen Erwartungen gerecht werden.

Das Game basiert auf einem komplexen Konzept, da wir zwei Charaktere gleichzeitig kontrollieren. Wer jetzt an die drei Protagonisten von Grand Theft Auto V denkt, ist auf dem Holzweg - wir steuern sie die beiden Figuren wirklich gleichzeitig. Auf demselben Bildschirm in voller Action, während alles explodiert und wir Angriffskombinationen ausführen müssen. Es ist keine leichte Aufgabe, aber Platinum hat schon immer mit unorthodoxen und innovativen Spielmechanismen experimentiert (und dabei krampfauslösende Steuerungsschemen geschaffen, die die Geschicklichkeit der Spieler auf die Probe stellen).

Astral Chain hat diesen unverkennbaren Stil des Studios an sich -die Kameraempfindlichkeit, der Steuerungsstil und die Bewegungen erinnern an die anderen Titel des Studios. Das Kampfsystem ist deshalb natürlich ein wichtiger Teil der Erfahrung, enthalten sind verschiedene Angriffskombos, Kamerafokussierung und perfekte Ausweichmanöver, die wiederum die Zeit verlangsamen und uns starke Gegenangriffe ermöglichen. In den ruhigeren Momenten des Spiels laufen wir in begrenzten Sandkastenumgebungen oder in linearen Korridoren herum, kaufen bei Händlern medizinische Vorräte ein, finden Materialien auf dem Boden und interagieren mit den verschiedenen virtuellen Bewohnern dieser Welt.

In Plattforming-Sektionen und bei der Detektivarbeit kommen unsere Legions ebenfalls zum Einsatz.

Das interessanteste Merkmal ist hinter der linken Bumper versteckt: Damit können wir einen "Legion" in die Schlacht rufen. Das sind interdimensionale Wesen, die physisch mit dem Spielercharakter verbunden sind. Diese Kreaturen unterscheiden sich in Charakter und Verhalten deutlich und wir befehligen sie uneingeschränkt. Im Kampf aktivieren wir ihre verschiedenen Spezialfähigkeiten, lassen sie selbstständig angreifen oder, wenn wir den Bumper gedrückt halten, übernehmen die direkte Kontrolle über das Wesen und steuern es mit dem rechten Stick. Zunächst scheint das Ganze ein wenig überbordend, doch mit der Zeit werden die Kontrollen natürlicher und das Potenzial klarer. Sobald dem Gehirn und den Daumen die Verknüpfung gelungen ist, macht der der Wahnsinn Sinn.

Unser treuer Begleiter wird natürlich nachvollziehbar in die Fiktion des Spiels eingewoben: Die Menschheit steht kurz vor der völligen Vernichtung, nachdem sie jahrelang von interdimensionalen Monstern angegriffen wurde. Ein Wissenschaftler hat schließlich den Plan, eines dieser Monster zu fangen und es gegen seine Verwandten zu richten. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über die stille Hälfte der Howard-Twins, der die erbeutete Legion im Kampf gegen die chimären Horden meistern und einsetzen muss. Das ist eine beträchtliche Aufgabe, die tödliche Kämpfe gegen eine umfangreiche Galerie verschiedener Monster, sowie zahlreiche Plattforming-Sequenzen, leichte Detektivarbeiten und das Lösen von Problemen mit sich bringt. Astral Chain ist also eine eher ungewöhnliche Mischung aus Gameplay-Elementen, die uns irgendwo zwischen einem Polizisten und einem Löwenbändiger platzieren.

Dass das Kampfsystem bockt, konnte man bei PlatinumGames erwarten. Doch Astral Chain bietet noch so viel mehr als das.

Die Fähigkeit, oder eher die Notwendigkeit, zwei Charaktere gleichzeitig zu kontrollieren, stellt eine einzigartige Herausforderung an uns dar, die viele interessante Variationen eines ansonsten relativ konventionellen Themas eröffnet. In Kampfsituationen ist die Legion im Autopiloten, aber wenn wir sie manuell steuern, geben wir ihr eine Aufgabenpriorität vor. Indem wir beide Charaktere entsprechend positionieren, können wir Feinde sogar mit unserer namensgebenden Astralkette einwickeln, was sie kurzzeitig lähmt. Das Ergebnis ist eine innovative Spieldynamik, die selten betont wird.

Unser Monster kann nicht sterben, wird aber allmählich erschöpft und muss dann zum Regenerieren in sein warmes und sicheres Zuhause in unserem Handgelenksgefängnis zurückkehren. Wie schnell sich diese Energie abebbt hängt von verschiedenen, situativen Angriffen und Aktionen ab. Daher sind auch präzise und zeitkritische Reaktionen wichtig.