Assetto Corsa Competizione flitzt 2022 über PS5 und Xbox Series

Publisher 505 Games bestätigte am Freitag, dass Assetto Corsa Competizione am 24. Februar 2022 auch nativ über PS5 und Xbox Series fahren wird. Die aktualisierten Konsolenversionen bieten erhöhte Bildraten und 4K-Grafiken, hieß es in einer Livestream-Präsentation. Man wird in Zukunft wohl außerdem in der Lage sein, private Multiplayer-Lobbys zu erstellen (was sicherlich auch auf alten Systemen möglich sein wird). IGN berichtet derweil, dass physische Editionen für die Konsolen der neuesten Generation zusammen mit verschiedenen DLC-Inhalten ausgeliefert werden.