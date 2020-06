Assassin's Creed Valhalla wird narrative Brücke zu anderen Spielen der Serie schließen

Die Assassin's-Creed-Reihe vereint mehrere parallel erzählte Geschichten in sich und sie wird mit einer fortlaufenden Rahmenhandlung zusammengehalten, die in der echten Welt angesiedelt ist. In den ersten Kapiteln hat dieser Bestandteil noch einen insgesamt stärkeren Einfluss auf die Story gehabt, zuletzt in Odyssey war das nur noch eine lose Verbindung, da sich dieses Game stärker auf den Science-Fiction-Erzählstrang konzentrierte. Das kommende Assassin's Creed Valhalla wird das ändern, wie aus einem Interview mit dem Official PlayStation Magazine hervorgeht.

In diesem Gespräch bestätigt Director Darby McDevitt, dass sein nächstes Spiel eine narrative Brücke zur Erzählung früherer Teile schließen werde, die in Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed Odyssey stattgefunden hat: "Es fühlt sich so an, als gäbe es keinen vergeudeten Moment in diesem Spiel, in dem man das Gefühl hat, dass jede narrative Entdeckung einem höheren Zweck dient. Wirklich, es wird Assassin's-Creed-Fans förmlich kitzeln. Es gibt eine ganze Reihe von Momenten, in denen euch der Kiefer runterklappt und ihr sagen werdet: 'Oh, so verbindet sich das alles. Okay, das ist cool.'"

Der anhaltende Konflikt der Templer gegen die Assassinen wird im Valhalla-Kapitel aber wohl ebenfalls nicht direkt dargestellt werden. Stattdessen erhalten wir laut McDevitt mehr Informationen über die Ursprünge dieses weitreichenden Wettstreits mit einem Schwerpunkt auf den Organisationen, die im Hintergrund die Fäden halten.