Assassin's Creed: The Ezio Collection wird nächsten Monat auf Nintendo Switch erscheinen

Nintendo-Switch-Spieler werden ab dem 17. Februar in der Lage sein, Assassin's Creed: The Ezio Collection auf der Nintendo Switch zu spielen. Das Gesamtpaket wird die Einzelspielerkampagnen und alle kostenpflichtigen Einzelspieler-DLCs von Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood und Assassin's Creed: Revelations enthalten. Käufer erhalten darüber hinaus Zugriff auf die beiden Filme Assassin's Creed Lineage (2009) und Assassin's Creed Embers (2011).

Die Sammlung wurde von Ubisoft inhaltlich optimiert, sodass ihr die Spiele nun auch im Handheld-Modus spielen könnt. An manchen Stellen lässt sich sogar der Touchscreen verwenden und der HD-Rumble der Joy-Cons komme wohl ebenfalls zum Einsatz. Neben der digitalen Version wird es auch eine physische Veröffentlichung geben, die allerdings nur Assassin's Creed 2 auf einer Cartridge beinhaltet. Alle weitere Anwendungen müsst ihr gesondert herunterladen.

Assassin's Creed: The Ezio Collection wurde 2016 ursprünglich auf Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Wie teuer die Sammlung auf der Hybridkonsole ist, ist nicht klar, doch auf den anderen Plattformen zahlt ihr dafür den Vollpreis von 50 Euro. Die Spiele beschäftigen sich mit dem Charakter Ezio Auditore da Firenze, der die Templer in der Renaissance bekämpfte.

Quelle: Ubisoft.