Assassin's Creed Shadows: Klauen von Awaji

HQ

Für mich ist ein umfangreicher DLC oft die perfekte Gelegenheit, ein Erlebnis noch einmal zu Revue passieren zu lassen. Nachdem ich fast 80 Stunden mit ihnen verbracht hatte, fühlte ich mich ziemlich gesättigt mit den Abenteuern von Naoe und Yasuke - ein paar Tage vor der Veröffentlichung der Erweiterung nahm ich mir eine dreistündige Sitzung, um einige Nebenmissionen "aufzuräumen" und ein paar Orte zu erkunden, die ich noch nicht besucht hatte. Trotzdem war ich immer noch sehr gespannt auf die Fortsetzung. Am Tag vor der Veröffentlichung habe ich eine Pause eingelegt, bevor ich mich direkt in eine Erfahrung gestürzt habe, die man letztendlich als mehr vom Gleichen beschreiben kann.

Für diejenigen, die das Abenteuer noch nicht abgeschlossen haben und den Abspann nicht gesehen haben, möchte ich vor einigen kleinen Spoilern warnen. Wenn du also vorhast, das Ende von Assassin's Creed Shadow zu erleben, solltest du dir darüber im Klaren sein, dass dies weiter unten behandelt wird.

Es ist immer noch ein absolut atemberaubend aussehendes Spiel und die neuen Umgebungen sind unglaublich schön.

Zu Beginn von Claws of Awaji hat unsere Ninja eine vielversprechende Spur zu ihrer verschwundenen Mutter. Ihre Reise führt sie nach Awaji - einer Insel südwestlich der Hauptkarte. Bevor Ubisoft jedoch dort ankommt, peppt Ubisoft das Erlebnis mit einer Hintergrundgeschichte auf, die sich wie ein Side-Scrolling-Actionspiel spielt. Es ist eine schöne, wenn auch sehr kurze Note, von der ich mir wünschte, die Erweiterung hätte mehr haben können. Denn wenn unsere Helden erst einmal in Awaji ankommen, gibt es nicht mehr viele Überraschungen. Sicher, es ist mit ein paar skurrilen Dingen aufgepeppt, wie einem anderen Bosskampf und einigen anderen Elementen. Aber es gibt nichts, was direkt schockiert oder die Erweiterung zu etwas macht, das sich signifikant von dem unterscheidet, was vorher war.

Werbung:

In vielerlei Hinsicht ist die große Neuigkeit Awaji. Es ist kein riesiges Gebiet in Bezug auf die Fläche, aber es ist ein sehr schöner und unterhaltsamer Ort, den es zu erkunden gilt. Wenn die Erkundung dieser offenen Welten dein größtes Vergnügen ist, erwartet dich über zehn Stunden voller Inhalte und eine gut gestaltete Umgebung, die du genießen kannst. Awaji bietet die gleichen Umgebungen wie das größere Festland. Aber weil es sich um ein so konzentriertes Gebiet handelt, ist die Vielfalt viel auffälliger. Es ist ein bisschen so, als ob alle Umgebungen, die über einen größeren Bereich verteilt waren, in einem kleineren platziert wurden - was sehr gut funktioniert.

Eine weitere Neuerung ist die Waffe, die Naoe in die Finger bekommt. Der Stab ermöglicht eine andere Art des Kampfes und ist mit verschiedenen Arten von Angriffen etwas komplex. Obwohl die Kämpfe selbst nicht radikal unterschiedlich sind, schafft die Hinzufügung eines neuen Elements zum Kampfsystem eine weitere willkommene Abwechslung.

Auf den Straßen zu bleiben bedeutet mehr Angriffe als je zuvor.

Also, was denke ich in Bezug auf die Unterhaltung über dieses anhaltende Erlebnis? Da es mehr vom Gleichen ist, ist es nicht so, dass es schlimmer oder besser wird. Mir gefällt, dass die Geschichte eine natürliche Fortsetzung nimmt. Ich liebe die neue Umgebung. Am meisten gefällt mir jedoch, dass das Spiel visuell immer noch so einladend ist, dass das Erlebnis immersiv wird, vor allem, weil ich nicht darüber hinwegkomme, wie großartig es grafisch ist. Die Jahreszeiten ändern sich, genau wie im Hauptspiel, und die Umgebungen laden zu vielen erstaunlichen Aussichten und Erkundungen ein, die nie langweilig werden, nur weil sie so hübsch sind.

Werbung:

Es gibt jedoch eine bemerkenswerte Sache in dieser Erweiterung, die meiner Meinung nach nicht wirklich funktioniert. Wenn jemand fand, dass das Hauptspiel vor der Erweiterung ein wenig leer von Action war, gibt es dieses Mal viel mehr Begegnungen mit Feinden. Unsere Helden werden einfach ständig gejagt und ein scheinbar unschuldiger Charakter am Straßenrand will dich vielleicht töten. Es gibt überall Überfälle und wenn du deine Späher einsetzt, um die nächste Mission zu finden, besteht die Gefahr, dass es in diesem Bereich zu verstärkten Kämpfen kommt. Es wird einfach zu einem großen Kontrast zu den friedlichen Erkundungen, die es vorher gab. Jetzt kannst du kaum hundert Meter laufen, da sieht dich jemand und will kämpfen.

Bei Regen und Schneeregen muss sich unser Ninja auf den Weg zur nächsten Mission machen.

Ich verstehe das Konzept, das Spiel mit mehr Action zu füllen. Aber es funktioniert aus mehreren Gründen nicht. Erstens führt ein Kampf in der Regel dazu, dass mehrere Wachen auftauchen und zweitens findet der Kampf an Orten statt, die sich nicht ganz richtig anfühlen. Mitten in einem scheinbar friedlichen Dorf, auf dem Weg zu dem kleinen Haus, das ich als Basis habe, sah mich jemand und wollte kämpfen. Das endete damit, dass ich es mit einem Dutzend Feinden im Unterschlupf aufnehmen musste, wo ich im Hauptspiel immer Ruhe fand. Es ist auch ein bisschen lustig, dass die computergesteuerten Charaktere, die auf meiner Seite sind, oft einfach still stehen, wenn um sie herum pures Chaos herrscht.

Die Häufigkeit dieser zufälligen Treffen ist viel zu hoch. Es wird ein bisschen ermüdend, immer wieder weglaufen zu müssen, wenn man nicht kämpfen kann. Da die Angriffe auch dazu gedacht sind, dich zu überraschen, weißt du nicht, ob ein gewöhnlicher Stadtbewohner oder Händler am Straßenrand das ist, was er auf den ersten Blick zu sein scheint. Das hätte natürlich für einige spannende und überraschende Begegnungen sorgen können, aber sie passieren in einem so enormen Ausmaß, dass es am Ende einfach nur nervig wird.

Um Meisterschaftspunkte zu verdienen, besucht ihr wie bisher Schreine, betet und sucht nach Dokumenten.

Am Ende hätte ich mir auch eine deutlich konzentriertere Fortsetzung der Geschichte gewünscht. Denn nach dem vielversprechenden Anfang landet es in genau der gleichen Vorlage, wie es das Hauptspiel tat, als es sich komplett öffnete. Doch es steckte weit mehr dahinter. Wenn es ein vielversprechendes Fundament für eine weitergehende spannende Geschichte gibt, hätte man es ordentlich straffen können. Jetzt dauert es nur noch wenige Stunden, bis das Design der Missionen genau so ist wie vor der Abreise zur Insel.

Dies führt also hauptsächlich zu neuen Zielen, die getötet werden müssen, wodurch genau das gleiche Missionsdesign wie zuvor entsteht. Obwohl sich die Geschichte, wie auch das Setting, konzentrierter entwickelt, ist sie dennoch eine Wiederholung des gesamten Konzepts. Meistens ist es das, was meine Bewertung eine Stufe nach unten zieht. Es hätte einfach mehr Spaß gemacht, wenn die Geschichte viel kompakter gewesen wäre, ein paar Wendungen gewagt und ein paar Überraschungen mehr geboten hätte. Anstatt, wie jetzt, nur etwas zu sein, das wirklich der Abschluss des Abenteuers hätte sein können, und vielleicht auch sollen, das ich bereits abgeschlossen hatte.