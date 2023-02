Assassin's Creed Comic-Autor hat sich in einen Meta-Witz eingeschlichen

HQ

Ein Assassin's Creed Valhalla-Comic mit dem Titel The Converts enthält einen von einem der Autoren eingeschmuggelten Witz über die Sprache der Isu, der ersten Zivilisation in der Überlieferung des Universums.

Es ist schwierig, irgendeine Art von Zweitsprache zu lernen, und es scheint, dass dem Autor von The Converts nicht genug Vorbereitungszeit gegeben wurde, um das Schreiben der Isu richtig zu studieren, da in einem Panel eine Übersetzung eines Isu-Textes lautet: "Wenn jemand so esplais wie man diese Scheiße schreibt, wäre es muc appreated", was in besserem Englisch übersetzt würde "Wenn jemand erklären könnte, wie man diesen Scheiß schreibt, würde es sehr geschätzt werden."

Fans bemerkten, dass dies kein sehr gutes Beispiel für Isu-Schreiben war, da es nur die alte Sprache übersetzt, indem es seine Buchstaben genau in ihre englischen Gegenstücke konvertiert. Dennoch ist es eine lustige Entdeckung, wenn man sich den armen Schriftsteller vorstellt, der mit der Übersetzung einer Sprache beauftragt ist, die nur von den Hardcore-Fans von Assassin's Creed verstanden wird.

Gelegenheitsfans kennen die Isu vielleicht gar nicht, da sie nur ab und zu in den Spielen und anderen Medien auftauchen. Es zeigt nur, wie wenig Verständnis Ubisoft für seine riesige, übergreifende Erzählung in Assassin's Creed hat, dass sich ein Schriftsteller in einer Spin-off-Graphic Novel über die Isu-Sprache lustig macht.