Assassin's Creed Codename Hexe bekommt neuen leitenden Drehbuchautor

Assassin's Creed Codename Hexe scheint unser nächster Hauptteil der historischen Fiktion zu sein. Es führt uns weit weg von den Ländern des feudalen Japans und wirft uns mitten in einige altmodische Hexenprozesse – wir erwarten, dass dies ein AC-Spiel wird, das einzigartig ist. Allerdings wird es definitiv einige Elemente enthalten, mit denen wir vertraut sind, darunter einen leitenden Drehbuchautor, der sehr gut auf das Franchise eingestimmt ist.

Christopher Gilli kommt Assassin's Creed Codename Hexe als leitender Drehbuchautor des Spiels, wie auf LinkedIn (über GamingBolt) bestätigt wurde. Gilli ist zu diesem Zeitpunkt eine Assassin's Creed-Veteranin, nachdem sie 2023 bei Assassin's Creed Origins, Valhalla und Mirage gearbeitet hat, bevor sie Ubisoft verließ.

Benoit Richter, Entwickler von Assassin's Creed Valhalla und Regisseur von Batman: Arkham Origins, wird ebenfalls an dem Spiel arbeiten. Da so wichtige Positionen auf Assassin's Creed Codename Hexe noch besetzt werden, müssen wir vielleicht noch eine Weile warten, bis es eine richtige Enthüllung oder Veröffentlichung gibt.