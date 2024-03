Ash Ketchum und Pikachu könnten in den Pokémon-Anime zurückkehren

HQ

Nach über einem Vierteljahrhundert haben wir uns letztes Jahr endlich von Ash Ketchum verabschiedet, als der Pokémon-Anime sich von dem dauerhaft 10-jährigen Kind verabschiedete und uns stattdessen die beiden Protagonisten Liko und Roy gab.

Die Fans hängen jedoch immer noch sehr an Ash. In einem neuen Interview mit Variety sprachen die Führungskräfte von The Pokémon Company International, Andy Gose und Taito Okiura, über die Möglichkeit, dass Ash in Zukunft zurückkehren könnte.

"Wir haben uns verabschiedet. Asche ist immer noch in der Welt. Alles ist möglich, nehme ich an. In der Welt der Pokémon gibt es so viele Möglichkeiten", sagte Gose.

"Wir hoffen, dass Ash und Pikachu ihre Reise fortsetzen", fügte Okiura hinzu. "Ihre Reise geht irgendwo in der Pokémon-Welt weiter. Es ist ganz der Fantasie unserer Fans überlassen. Vorerst würden wir uns gerne auf die neue Geschichte von Liko und Roy konzentrieren. Horizons lädt zu einem Neuanfang ein."