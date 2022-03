Ascension: Titel-Update 3.0 ergänzt Returnal noch diesen Monat mit Online-Koop und Arcade-Herausforderung

HQ

Update 3.0 wird Returnal am 22. März zwei spannende Neuerungen bescheren. Zum einen reicht Entwickler Housemarque einen Koop-Modus nach, mit dem zwei Online-Spieler die Kampagne zusammen angehen dürfen. Im Playstation-Blog erfahren wir, dass sich die beiden AbenteurerInnen nicht zu weit voneinander entfernen dürfen, da sie vom Spiel ansonsten wieder zusammengebracht werden. Geht einer der beiden Teilnehmer zu Boden, kann dieser vom noch lebenden Spieler wiederbelebt werden, allerdings dauert dieser Vorgang eine Weile. Um Spieler einzuladen oder laufenden Partien beizutreten, müsst ihr mit einem Chronosis-Portal interagieren. Der primäre Spielfortschritt, also die Fortschritte in der Story, wird lediglich dem Host zugeschrieben, doch helfende Hände können Logs und Runen für ihren eigenen Speicherstand aufsammeln.

Darüber hinaus ist ein Endlos-Überlebensmodus namens „Tower of Sisyphus" geplant, in dem Selene einen gewaltigen Turm erkundet. Housemarque stellt direkt klar, dass es nicht möglich ist, diese Herausforderung erfolgreich abzuschließen. Die primäre Motivation wird die Highscore-Jagd sein, die mit Online-Bestenlisten einhergeht. Wer nicht getroffen wird und den Abzug permanent gedrückt hält, bewahrt sich seinen Punktemultiplikator. Der Turm wird einen neuen Boss und ein bisschen Hintergrundgeschichte mitbringen.