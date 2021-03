Artisan bündelt JRPG-Expertise in Astria Ascending

You're watching Werben

Auf dem [email protected] wurde am Abend ein kleines JRPG namens Astria Ascending für alle aktuellen Plattformen angekündigt. Die Entwickler Artisan Studios, das sind Neptunia-Entwickler, haben sich für die Produktion tatkräftige Unterstützung eingeholt. Der Komponist Hitoshi Sakimoto (Vagrant Story, Final Fantasy XII) hilft beim Soundtrack, Szenario-Writer Kazushige Nojima (Final Fantasy X und FF7: Remake) hat bei der Story geholfen und das Animationsteam von CyDesignation ist für die auffällige Präsentation verantwortlich.

Das Ergebnis dieser Kräfte bündelt Artisan Studios in einer fantasievollen Welt, in der Halbgötter sogenannte "Noises" bekämpfen. Blickt man hinter die hübsche Fassade, ist es spielerisch ziemlich bekannte Rundentaktik mit einer illustren Gruppe aus acht unterschiedlichen Charakteren. Publisher Dear Villagers hat sogar bereits ein paar harte Fakten bereit: Astria Ascending wird fünf lebendige Städte, insgesamt 25 Dungeons und mindestens dreißig Stunden an Gameplay bieten. Wer jedes Geheimnis dieser Welt erkunden will, sie wohl locker 50 Stunden beschäftigt.