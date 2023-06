Armored Core VI wird vom ESRB als "Teen" eingestuft

HQ

Ab heute sind wir offiziell weniger als zwei Monate von der Veröffentlichung von Armored Core VI: Fires of Rubicon entfernt. Aber wird es tatsächlich dazu kommen oder steht uns eine weitere enttäuschende Verzögerung bevor?

Glücklicherweise sieht es so aus, als ob das Spiel genau wie geplant veröffentlicht wird. Ein gutes Zeichen dafür ist, dass das Spiel jetzt eine amerikanische Altersfreigabe von ESRB erhalten hat und als geeignet für Teenager und älter gilt. Es scheint, als ob einige Erwähnungen von Science-Fiction-Drogen und leichte Obszönitäten das Schlimmste sind, wofür Gamer entlarvt werden können. Hier ist die Begründung für die Klassifizierung von Teenagern:

"Dies ist ein Third-Person-Shooter, in dem die Spieler in die Rolle eines Söldners schlüpfen, der militärische Missionen ausführt. Die Spieler steuern mechanisierte Kampfanzüge (z. B. Mechs) und verwenden Maschinengewehre, Raketenwerfer, Raketen und Nahkampfangriffe, um Feinde (z. B. andere Mechs, Panzer, Hubschrauber) zu zerstören. Die Kämpfe sind oft schnelllebig, begleitet von realistischen Schüssen und großen Explosionen – beschädigte Kampfanzüge zerplatzen oft in feurigen Trümmern/verstreuten Trümmern. Das Spiel enthält Verweise auf eine fiktive Droge im Dialog/Text (z. B. "Die Doser sind in einen Machtkampf um den Coral-Drogenhandel verwickelt"; "Niemand wird davon high"; "Du musst Rubikons Segen roh nehmen... Trifft dein Gehirn mit einem Knall und einem Brutzeln."). Das Wort "sh*t" taucht im Spiel auf."

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint am 25. August für PC, PlayStation und Xbox.