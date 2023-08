Armored Core VI: Fires of Rubicon verrät PC-Anforderungen

HQ

FromSoftware hat gerade die PC-Spezifikationen für Armored Core VI: Fires of Rubicon enthüllt und uns zwei Tabellen gegeben, die zeigen, was Sie benötigen, um das Spiel mit ein- und ausgeschaltetem Raytracing auszuführen.

Unabhängig davon, ob Sie mindestens oder empfohlen ausführen, benötigen Sie bei aktiviertem oder deaktiviertem Raytracing mindestens 12 GB RAM und 60 GB Speicherplatz, um Armored Core VI: Fires of Rubicon auszuführen. Interessanterweise wird nicht darauf hingewiesen, dass sich dieser Speicher in einer SSD befinden muss. Außerdem ist Raytracing nur im Garagenbereich verfügbar, also mach dir keine Sorgen, dass du während des Spiels eine bessere Grafik verpasst.

Ansonsten sind die Spezifikationen nicht allzu anspruchsvoll. Solange Sie 8 GB VRAM für Raytracing und 4 GB haben, wenn Sie diese Option nicht wollen, kombiniert mit einem halbwegs anständigen Prozessor, sollten Sie gut sein. Schaut euch die vollständige Liste unten an und lasst uns wissen, mit welchen Einstellungen ihr Armored Core VI ausführen werdet.