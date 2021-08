Arkane bewirbt Dualsense-Integration im neuen Deathloop-Video

HQ

In einem neuen Werbevideo stellt Microsofts Xbox-Game-Studios-Entwicklerteam Arkane Lyon die dedizierten Dualsense-Funktionen von Deathloop vor, das in zwei Wochen auf PS5 und PC erscheint. Ben hat in seiner jüngsten Vorschau bereits deutlich gemacht, dass die Vibrationstechnologien von Sonys PS5-Controller dabei helfen, die Bewegungen des Protagonisten Colt in der Spielwelt zu verankern. Gleichzeitig sollen die adaptiven Schultertasten den Schusswaffen von Deathloop ein eigenes Gefühl verleihen. Ihr könnt euch einen bildlicheren Eindruck von diesen Technologien im neuen Trailer einholen: