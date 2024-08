Ariel elektrisiert den Nomad

HQ

Selbst die Petrolheads drüben bei Ariel können sich der elektrischen Bewegung nicht entziehen. Ariel hat angekündigt, dass es in Zukunft weg von reinen Verbrennungsmotoren und der Erforschung von Elektromotoren und -antrieb für ein kommendes E-Nomad -Modell sein wird.

Dies wird nicht der einzige verrückte Schachzug für die Marke sein, denn die E-Nomad wird sogar... Warten Sie mal... Ein Dach! Wir sind noch nicht davon überzeugt, denn der erste Blick auf dieses Konzeptfahrzeug sieht ein wenig ungewöhnlich aus und als wäre es unter dem Gewicht des Daches zerquetscht worden.

Zurück zum EV-Motor: Ariel Club berichtet, dass es sich um einen 281-PS-Motor handeln wird, der ein Drehmoment von 490 Nm abgeben kann, um den leichten 896 kg schweren Rahmen in 3,4 Sekunden aus dem Stand auf 60 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Es versteht sich von selbst, dass es ziemlich schnell gehen wird. Was die Reichweite betrifft, so sind es mickrige 150 Meilen...

Es gibt kein Wort darüber, wann (oder ob) dieses Auto in die Serienproduktion gehen wird, aber zweifellos werden wir in naher Zukunft mehr darüber hören.

Werbung: