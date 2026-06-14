Ari Aster verrät, dass er ein Hereditary Prequel geschrieben hat

Ari Asters Film Hereditary hat nicht nur den Regisseur auf die Landkarte gebracht, sondern gilt auch als einer der gruseligsten Horrorfilme des letzten Jahrzehnts. Eine beunruhigende Fahrt von Anfang bis Ende, Horrorfans haben sich schon lange nach etwas Ähnlichem gesehnt, und Aster könnte es vielleicht schon in den Kulissen haben.

Bei einer Fragerunde zum Film Gold Derby verriet Aster, dass er ein Prequel zu Hereditary geschrieben hat. "Ich habe ein Prequel dazu geschrieben. Es fühlt sich nie wie der richtige Zeitpunkt an. Es ist ein Prequel, keine Fortsetzung, also weiß ich nicht, wohin das führt", sagte er.

Hereditary folgt einer Familie, die um den Verlust einer Mutter und Großmutter trauert. Kurz darauf führt ein weiterer tragischer Tod die Familie noch weiter in die Tiefe, als sie langsam die dunkle und verdrehte Vergangenheit des geliebten Menschen entdecken, den sie zurückgelassen haben. Ein Prequel wird also wahrscheinlich in diese Vergangenheit eintauchen und mehr Details über Annies Mutter und den dämonischen Kult geben, den sie als Haupthobby ihres Lebens entdeckte.

Es ist gerade eine einzigartige Zeit für Horror, da wir eine neue Welle von Namen wie Curry Barker und Kane Parsons sehen. Aster hatte auch etwas zu den anderen jüngsten Erfolgen des Genres zu sagen: "Dies ist ein wirklich interessanter Monat mit Curry und Kane. Ich hatte Kanes Shorts erst gesehen, als Backrooms herauskam. Er ist wirklich interessant. Er ist 20 Jahre alt und das, was er bei Blender macht, ich denke, er folgt eindeutig einer Vision. Ich freue mich sehr, das zu sehen. Das ist so aufregend."

Vielleicht ist jetzt die Zeit, dass Aster zurückkommt und seine Hereditary Muskeln anspannt. Wenn die letzten Wochen jedoch eines bewiesen haben, dann, dass die Menschen immer einen guten Schreck lieben werden.