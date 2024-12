Arcane Writer hofft auf mehr Charaktere in League of Legends

HQ

In einem kürzlichen Interview mit GamesRadar teilte Arcane-Autorin Amanda Overton mit, dass sie und das Team immer gehofft haben, mehr von den Originalcharakteren der Serie in League of Legends zu sehen. Overton wies insbesondere auf Mel Medarda, den mächtigen Magier aus der zweiten Staffel, als einen der wahrscheinlichsten Charaktere hin, die dem Spiel beitreten werden. Sie erklärte, dass Mels einzigartige Kräfte, insbesondere ihre Fähigkeit, selbst die mächtigsten Magier zu spiegeln und zu besiegen, sich gut in einen League of Legends Champion übertragen lassen würden.

Obwohl noch keine originalen Arcane-Charaktere zu League of Legends hinzugefügt wurden, ist Ambessa Medarda, Mels Mutter, kürzlich dem Roster beigetreten, was die Fans fragen lässt, ob Mel nicht weit dahinter sein könnte. Leaks deuten darauf hin, dass Mel einer der ersten neuen Champions sein könnte, die 2025 erscheinen, obwohl Riot Games die Gerüchte noch nicht offiziell bestätigt hat.

Overton betonte, dass sich Mels Charakterbogen immer um ihre magischen Kräfte drehen sollte und das Team wusste, dass ihre Fähigkeiten etwas wirklich Einzigartiges sein würden. Der Autor erwähnte auch, wie interessant es war, Mel eine spiegelähnliche Kraft zu verleihen, die jeden Gegner besiegen konnte, selbst die mächtigsten Magieanwender, was sie zu einem überzeugenden Charakter machte, den man in League of Legends bringen konnte.

Da die League of Legends -Community weiter wächst, sind die Fans gespannt, welche Arcane-Charaktere den Sprung von der Serie ins Spiel schaffen werden. Egal, ob es sich um Mel oder jemand anderen handelt, die Möglichkeit neuer Champions aus Arcane ist für Spieler auf der ganzen Welt aufregend.

Würdest du dich freuen, Mel Medarda in League of Legends zu sehen, oder hast du einen anderen arkanen Charakter, den du gerne spielen würdest?