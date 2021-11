Arcane: Netflix-Serie wirbt in Fortnite, Among Us und PUBG Mobile Zuschauer

HQ

Riot Games hat am Wochenende die ersten paar Folgen der Netflix-Animationsserie Arcane veröffentlicht und bewirbt die Produktion derzeit mit verschiedenen In-Game-Aktivitäten. Spieler von Fortnite können sich für viel Geld in die MOBA-Heldin Jinx verwandeln, PUBG Mobile hat eine Kooperation mit den Entwicklern am Laufen und sogar Among Us bekommt Gegenstände, die an die Netflix-Serie erinnern. Im nachfolgenden Trailer seht ihr die Werbung kurz: