Arcade-Modus wirft Scheibe zu Windjammers 2 ein

Als Dotemu den sonnigen Arcade-Spaß Windjammers zurückbrachte, sind viele alte Fans hellhörig geworden. Mittlerweile sitzt das Team am Nachfolger, der wohl bald fertig sein dürfte. In einem neuen Video machen die Entwickler deutlich, dass Windjammers 2 nicht nur eine visuelle Erneuerung des gleichen Konzepts ist, sondern die Duellmöglichkeiten des kompetitiven Diskuswurfes erweitert.

Im überarbeiteten Arcade-Modus wird jeder einzelne Charakter eine eigene Reise an die Spitze der Rangliste erleben können. Ihr tretet im bekannten Stil in einem Wettbewerb gegen Rivalen an und könnt nebenbei optionale Herausforderungen abschließen, um verschiedene Boni zu sammeln. Insgesamt wird diese Erfahrung Neueinsteigern dazu dienen, in das Gameplay einzusteigen und mehr über die Hintergründe der beteiligten Spielfiguren zu erfahren.

Abgesehen davon wiesen die Entwickler darauf hin, dass Windjammers 2 auf den sogenannten "Rollback-Netcode" umgerüstet wird. Diese Online-Technologie kommt bereits bei Kampfspielen zum Einsatz, in denen es sehr stark auf schnelle Reaktionen und präzise, lag-freie Eingaben ankommt. Da Dotemu in diesem Bereich schon häufiger Probleme hatte, sollte diese Entwicklung bei allen Spielern Anklang finden. Das Game landet (voraussichtlich) noch dieses Jahr digital auf Nintendo Switch und PC.