ARC Raiders wird Ende April einen zweiten Tech-Test durchführen

Entwickler Embark Studios hat das zweite große Tech Test für sein kommendes Multiplayer-Extraktionsabenteuer ARC Raiders angekündigt. Bevor das Spiel später in diesem Jahr auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, wird dieser zweite Test den Spielern die Möglichkeit geben, das Spiel auszuprobieren und es in dem "bisher größten öffentlichen Test" auf die Probe zu stellen.

Tech Test 2 beginnt am 30. April und läuft fünf Tage lang, bis es am 4. Mai endet. Es wird Spielern auf PC und Konsolen ermöglichen, die Action zu erleben, und es den Fans nicht nur ermöglichen, in die Rust Belt zu springen, um gegen ARC-Maschinen zu kämpfen und nach Beute zu suchen, sondern es wird auch einen Einblick in eine "breitere Palette von ARC-Feinden, mehr Waffen, Ausrüstung und Gadgets, viel tieferen Spielerfortschritt und Crafting-Systeme, und eine Vorschau auf ARC Raiders ' kommenden Battle Pass."

Der ausführende Produzent Aleksander Grøndal sagte über die zweite Tech Test: "In den letzten sechs Monaten haben wir hart daran gearbeitet, das Kernerlebnis auf der Grundlage des Feedbacks der Community zu erweitern. Dies ist unsere Chance zu sehen, wie sich diese Änderungen in großem Maßstab auswirken. Wir sind besonders gespannt darauf, Feedback zum Fortschritt, zum Kampferlebnis, zur plattformübergreifenden Leistung und zum Gefühl des Erlebnisses zu sammeln, da es umfangreicher und vielschichtiger ist."

Um zu erfahren, wie sich Fans für die Teilnahme an Tech Test 2 registrieren können, können Sie zu Steam gehen, wenn Sie beabsichtigen, über diese Plattform zu spielen, oder auf die ARC Raiders -Website, wenn Sie beabsichtigen, es über Konsolen oder die Epic Games Store zu testen.