ARC Raiders. Ich hatte vor Anfang Oktober dieses Jahres noch nichts von diesem Titel gehört, als ein langjähriger Gaming-Veteran ihn empfahl und davon schwärmte. Mein Spielegeschmack stimmt oft mit dem dieses Mannes überein, also wartete ich gespannt auf das Veröffentlichungsdatum.

Es dauerte nicht lange, bis sich auch eine Gruppe interessierter Freunde versammelte, denn gute Multiplayer-Spiele gab es in diesem Jahr nur wenige. Das Team kann nur aus drei Mitgliedern bestehen, aber nach etwa 20 Stunden Spielzeit scheint das sehr passend, vor allem wenn man die Größe der Karten bedenkt. Du kannst auch alleine auf Abenteuer gehen, was, vielleicht überraschend, sich als spielerfreundliche Option erwiesen hat. Ihr müsst nicht ständig auf Zack sein und um euer Leben fürchten, denn nach unseren bisherigen Erfahrungen treffen Gruppen auf andere Gruppen und Einzelspieler auf einzelne Abenteurer. Das Hauptaugenmerk scheint mehr auf dem Sammeln als auf dem hirnlosen Gemetzel zu liegen, oder vielleicht hatte ich einfach das Glück, gleichgesinnte Spieler zu treffen. Dies wird am deutlichsten, wenn man gegen einen größeren ARC Feind in gutem Teamgeist kämpft.

Ein weiterer positiver Aspekt der Teamarbeit ist, dass die Leistungen der Teamkollegen auch dem eigenen Charakter gutgeschrieben werden, was unnötige Konkurrenzdenken reduziert. Ein positiver Aspekt, der erwähnenswert ist, ist, dass Sie, wenn Sie sich Sorgen um die Angemessenheit Ihrer Vorräte machen, z. B. nach dem Tod, wenn Ihr gesamtes Hab und Gut verloren gegangen ist, jederzeit ein Versorgungsset an Ihrer Basis auswählen können, das Ihnen kostenlos eine vernünftige Ausrüstung zur Verfügung stellt. Dies trägt definitiv zur Spielbarkeit bei.

Zum Spirit des Spiels gehört natürlich auch ein wenig Aufregung darüber, wie man das Verhalten anderer Menschen vorhersagen kann und mit welcher Haltung man selbst auf sie zugehen wird. Mein Stammteam war schon immer auf der Suche nach großer Beute unterwegs, und normalerweise begrüßen wir alle Spieler, denen wir begegnen, mit vorgefertigten Befehlen. Es gibt auch einen voreingestellten Befehl für "Nicht schießen", was ein Zeichen der Freundlichkeit ist, oder ist es nur ein Bluff vor dem Abzug? Man kann sich nie sicher sein, und die Aufregung ist immer als interessantes Element da.

Jede Runde hat ein maximales Zeitlimit von 30 Minuten, danach vernichtet ein riesiger Meteorit alle leidenschaftlichsten Abenteurer, die sich zu lange in der Gegend aufgehalten haben, es sei denn, sie haben es geschafft, die Ausgangszone zu erreichen. Sofortige Zerstörung scheint eine gute Lösung zu sein, anstatt die Gefahrenzone schrumpfen zu lassen, wie in PUBG, Fortnite oder Vigor, wo die radioaktive Zone schnell über die Karte fegt, wenn die Zeit abläuft. Eine halbe Stunde mag auf den ersten Blick wie eine lange Zeit für eine einzelne Runde erscheinen, aber die Zeit vergeht oft wie im Flug, während du Orte erkundest, gegen ARC Maschinen kämpfst und Missionen für die Kreaturen abschließt, die die Heimatbasis bewohnen. Sie können das Gelände auch jederzeit verlassen, wenn Sie möchten.

Eines möchte ich hervorheben: Ich habe selten eine so vertraute Steuerung in einem Spiel erlebt. Das Light-Tutorial senkte sicherlich die Schwelle für die Grundlagen, bevor man sich in die Action stürzte, aber trotzdem waren fast alle Funktionen leicht zu verstehen. Das einzige, was ein wenig Kritik verdient, ist die Navigation des Inventars, da sie sich nicht sofort natürlich anfühlt und mehr Wiederholung erfordert.

Der DualSense hat alle möglichen praktischen Tastenkombinationen programmiert, aber ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich zu oft alles in meinen Rucksack packe, einen Gegenstand nach dem anderen. Auch Gier verursacht Probleme, denn manchmal entsteht Gefahr gerade dann, wenn man sein Hab und Gut in kleinere Haufen auspacken muss. Glücklicherweise haben die Spieler Zugang zu Fächern, die als "Safe Pockets" bezeichnet werden. Im besten Fall gibt es bis zu drei davon, und sie dienen als "Lebensretter" für die wichtigsten Funde, wenn die Gefahr um die Ecke droht.

Ich habe noch nie zuvor einem Spiel in meinen Gamereactor Rezensionen eine perfekte Punktzahl gegeben, aber nach meinen bisherigen Erfahrungen hat ARC Raiders es verdient. Technisch gesehen bin ich nur in extrem seltenen Fällen auf spielzerstörende Fehler gestoßen, und vermutlich wurden diese kleineren Kinderkrankheiten in den wenigen Updates, die veröffentlicht wurden, bereits behoben. Es kommt nicht oft vor, dass man das Gefühl hat, immer wieder in das "Reich der Beute" hinabsteigen, alle Gefahren noch einmal zu überleben und mit vollen Taschen auf den Heimatplaneten zurückkehren zu wollen. Es war ein Vergnügen, eine so ausgefeilte Veröffentlichung zu spielen, und ich glaube nicht, dass die Aufregung so schnell nachlassen wird.

In der zweiten Oktoberhälfte sagten die Spieleentwickler, dass sie keine Angst davor hätten, dass ihre Veröffentlichung mit Battlefield 6 oder dem kommenden Call of Duty: Black Ops 7 zusammenfällt. Zu diesem Zeitpunkt war ARC Raiders 10 Tage von der Veröffentlichung entfernt, und nachdem man es gesehen hat, ist es leicht, diese Worte zu verstehen.

Die Bewertung wird auch von einer Art Überraschungsfaktor beeinflusst, da es sich um eine Veröffentlichung handelt, die scheinbar aus dem Nichts gekommen ist, einen besseren Eindruck hinterlässt als ein Spiel, das schon lange gehypt wird. Wenn Sie gerne sammeln, schießen und im Team spielen, ist dies ein ausgezeichneter Kauf, um diese Wünsche zu erfüllen.