Aragami 2 bekommt schattigen Classic-Modus, der spielmechanisch stärker an das Original erinnert

Aragami 2 hat diese Woche einen neuen Spielmodus erhalten, der die Fans an das Original von 2016 erinnern soll. Lince Works stellte ihrem Stealth-Abenteuer via Update den sogenannten „Classic-Mode" zur Verfügung, der viele der neu eingeführten Bewegungsoptionen streicht oder zumindest limitiert. Im direkten Kampf gegen die Samurai seid ihr im Vergleich zur Erfahrung, die das Hauptspiel bietet, deshalb deutlich verwundbarer, wodurch sich der Fokus stärker in Richtung Stealth-Gameplay verschiebt.

Eure wichtigste Fortbewegungsmöglichkeit ist der Schattensprung, der im Classic-Mode allein von eurer Ausdauer abhängt. Spieler dürfen sich frei von einem Punkt zum nächsten teleportieren, sofern sie genügend Energie zur Verfügung haben. Diese Reserve regeneriert sich im Licht jedoch nur äußerst langsam, weshalb ihr euch die meiste Zeit über im Schatten aufhalten solltet.

Ihr dürft vor Missionsbeginn festlegen, ob ihr einen Auftrag im Classic-Mode angehen möchtet oder nicht. Für Mehrspielerpartien ist diese Spielvariante ebenfalls verfügbar. Lince Works möchte Aragami 2 bis zum Sommer noch weitere Schwierigkeitsoptionen zur Verfügung stellen, sie arbeiten aktuell aber auch bereits an einem Spiel, das nicht zur Aragami-Marke gehört.