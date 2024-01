Apple Vision Pro kommt nächsten Monat in den USA auf den Markt

HQ

Apple will endlich das Vision Pro -Headset in die Hände von Verbrauchern bringen, oder zumindest von Verbrauchern in den USA. Der Technologie-Titan hat angekündigt, dass das räumliche Computer-Headset bereits am 2. Februar 2024 in den Vereinigten Staaten debütieren wird und dass Vorbestellungen für das Gerät ab dem 19. Januar 2024 möglich sein werden.

"Die Ära des Spatial Computing ist angebrochen", sagt Tim Cook, CEO von Apple. "Apple Vision Pro ist das fortschrittlichste Gerät der Unterhaltungselektronik, das je entwickelt wurde. Seine revolutionäre und magische Benutzeroberfläche wird die Art und Weise, wie wir uns verbinden, kreieren und erforschen, neu definieren."

Das Vision Pro ist ein System, das hofft, die Art und Weise zu verändern, wie wir Computer verwenden, um zu arbeiten und uns miteinander zu verbinden. Es verwendet das visionOS-Betriebssystem, um digitale Inhalte mit der realen Welt zu verbinden, während Benutzer das Gerät mit ihren Augen, Händen und ihrer Stimme steuern und mit ihm interagieren können. Ob das Gerät in der Lage sein wird, eine solch gewaltige Leistung zu vollbringen, bleibt abzuwarten.

Was wir wissen, ist, dass der Vision Pro ab dem Megapreis von 3.499 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich sein wird und je nach Version mit größerem eingebautem Speicher im Preis steigen wird, und dass die Verbraucher auch in der Lage sein werden, Geld für zusätzliche Extras auszugeben, wie z. B. optische Einsätze für diejenigen, die eine Brille verwenden, die zwischen 99 und 149 US-Dollar liegt.

Wann der Rest der Welt das Vision Pro in die Hände bekommen kann, hat Apple noch kein größeres Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.