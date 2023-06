Apple stellt Vision Pro vor

HQ

"Eine Sache noch". Mit diesen klassischen Worten stellte Tim Cook eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse des Jahres vor, die AR-Plattform Apple's, die sie Vision Pro nennen. Ein Headset, das Sie mit Ihrer Stimme und Ihren Händen steuern, um digitale Medien zu verwalten und zu erleben - sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz. Die anschließende Software-Demonstration zeigte anhand von Beispielen, wie Sie mit Vision Pro Filme und Fotos wie nie zuvor erleben oder Ihren digitalen Arbeitsplatz auf einzigartige Weise anpassen können. Es wird sogar möglich sein, sowohl Magic Trackpad als auch Magic Keyboard zu verwenden, um Eingaben auf Ihrem virtuellen Bildschirm in Vision Pro zu steuern.

Das Headset verfügt sowohl außen als auch innen über Bildschirme, was bedeutet, dass andere Personen Ihre Augen immer noch sehen können, wenn Sie Vision Pro verwenden - etwas, das Apple Eyesight nennt. Die Konstruktion besteht aus Glas, Metall und Textil mit einer digitalen Krone, die der auf dem Apple Watch ähnelt. Der Vision Pro verfügt außerdem über integrierte Lautsprecher und läuft mit dem tragbaren Akku bis zu zwei Stunden. Perfekt, wenn Sie nicht an eine feste Stromquelle gebunden sein möchten.

Im Inneren befindet sich ein M2-Chip, der mit dem neu entwickelten R1-Chip zusammenarbeitet, um Apple's neuestes Betriebssystem, visionOS, das ausschließlich für Spatial Computing entwickelt wurde, mit Strom zu versorgen. Apple hat sich auch mit Disney zusammengetan, um einzigartige Erlebnisse für die Vision Pro zu schaffen, und nach Angaben des Unternehmens ist das Headset das "fortschrittlichste Heimelektronikprodukt aller Zeiten".

Der Preis liegt bei 3,499 US-Dollar, und der Start wird nächstes Jahr stattfinden.

Was hältst du von Apple's Einstieg in AR? Scheint das interessant zu sein?