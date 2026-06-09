Apple stellt ein riesiges neues CarPlay-Update über iOS 27 vor.

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Durch die WWDC hat Apple eines der größten Updates der Funktionsweise von CarPlay seit vielen Jahren vorgestellt.

Die Schlagzeile ist die Einführung von Siri AI, Apples Sprachassistent der nächsten Generation. Im Gegensatz zum aktuellen Siri ist das neue System darauf ausgelegt, den Kontext zu verstehen, sich an frühere Anfragen zu erinnern und Aktionen über mehrere Apps hinweg durchzuführen.

In einem Auto bedeutet das, dass Fahrer viel natürlichere Fragen stellen können, ohne jedes Detail angeben zu müssen. Zum Beispiel könnte Siri AI Informationen aus Nachrichten finden, Ziele zu einer Route hinzufügen oder Erinnerungen basierend auf Gesprächen festlegen – alles per Sprachbefehl.

Apple Maps wird eine verbesserte Kurserkennung und GPS-Genauigkeit erhalten, sodass Fahrer ihren Standort und ihre Fahrtrichtung präziser bestimmen können. Auch Musik- und Podcast-Hörer bekommen ein willkommenes Upgrade. Ein neuer Audio-Miniplayer führt Audio-Scrubbing direkt vom Touchscreen des Fahrzeugs ein, sodass Nutzer zu bestimmten Punkten eines Songs oder Podcasts springen können, ohne zum Handy greifen zu müssen. Apple verspricht außerdem eine verbesserte Zuverlässigkeit des drahtlosen CarPlay und adressiert damit eine der häufigsten Beschwerden unter Nutzern.

Optisch wird Liquid Glass nun ebenfalls übernommen und neue Widgets und Live-Aktivitäten einführen. Eingehende Anrufe, Benachrichtigungen und Informations-Widgets wurden ebenfalls überarbeitet, um beim Fahren weniger störend zu sein.

Derzeit ist unklar, welche Länder zum Start welche Siri-KI-Funktionen erhalten werden, also bleiben Sie dran für weitere konkrete Nachrichten, wenn wir auf die eigentliche iOS-27-Einführung im Herbst zusteuern.