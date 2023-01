Apple hat einen ersten Blick auf Staffel 2 von Foundation geworfen

Apple TV+ hat sich zu einem der interessantesten verfügbaren Streaming-Dienste entwickelt, da es sich um eine Art von Qualität über Quantität zu drehen scheint, bei dem weniger frische Inhalte veröffentlicht werden, aber was es veröffentlicht, wird normalerweise sehr detailliert produziert. Dazu gehörte in der Vergangenheit eine Adaption der Foundation-Serie von Isaac Asimov, die bei ihrem Debüt im Jahr 2021 zu einer sehr teuren Show wurde. Springen Sie ins Jahr 2023 und wir bereiten uns darauf vor, zu sehen, was Staffel 2 für diese epische Science-Fiction-Show bereithält.

Und obwohl wir nicht genau wissen, wann Foundation ein Comeback feiern wird, wissen wir, dass die Serie irgendwann im Sommer erscheinen wird, und um dies hinzuzufügen, hat ein neuer Sneak-Peek-Trailer debütiert, der anzeigt, was Jared Harris' Hari Seldon, Lee Pace's Brother Day und Lou Llobells Gaal Dornick über das Alter der Zweiten Krise machen werden.

Schaut euch den Trailer unten an und lest hier unsere Rezension von Staffel 1 von Foundation.