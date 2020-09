Apple beschreibt Epics Fortnite-Klage als "Marketingkampagne"

Die beiden Technologiegiganten Apple und Epic Games befinden sich im Disput, weil ein milliardenschweres Superunternehmen dem anderen nicht so viel vom eigenen Kuchenstück abgeben möchte. Apple bemerkte, dass Epic Games Fortnite-Inhalte abseits vom App Store verkaufen wollte und entfernte das beliebte Battle-Royale-Spiel daraufhin aus dem Store. Jetzt ist der Fall vor Gericht gelandet und beide Unternehmen setzen zur hochkarätigen Schlammschlachten an.

Apple führt in ihrer Gegenklage harte Anschuldigungen auf: "Aus Gründen, die nichts mit den Behauptungen von Epic gegen Apple zu tun haben, nimmt die Popularität von Fortnite ab. Bis Juli 2020 war das Interesse an Fortnite im Vergleich zum Oktober 2019 um 70 Prozent zurückgegangen. Diese Klage (und die Schlagzeilen, die [der Fall] auf den Titelseiten generiert) scheint Teil einer Marketingkampagne zu sein, die das Interesse an Fortnite wiederbeleben soll", heißt es in dem Dokument.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist Fortnite noch nicht wieder auf Apple-Geräten verfügbar und wird wahrscheinlich vorerst auch nicht auf Apple-Geräten unterstützt werden. Einige Experten vertreten die Ansicht, dass es sich hierbei um einen längeren Rechtsstreit handeln könnte.