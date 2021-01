Apple bereitet sich angeblich auf Eintritt in VR-Markt vor

You're watching Werben

Obwohl die virtuelle Realität die klassischen Teile der Unterhaltungsindustrie noch nicht revolutionieren konnte, nutzen immer mehr Menschen die Technologie nun auch im Alltag. Apple scheint sich ebenfalls darauf vorzubereiten, diesen Markt zu durchdringen, zumindest gibt es nun erste Hinweise dafür.

Bloomberg zitiert in einem Artikel mehrere Quellen mit angeblichem Insider-Wissen über Apples interne Geschäftspläne. Dem zufolge arbeite das Unternehmen an einem traditionelleren VR-Headset mit dem Codenamen "N301". Dieses befinde sich derzeit in einer der späten Prototypphasen und soll wohl schon 2022 auf den Markt kommen.

Weiter wird behauptet, dass das Headset zum Betrieb weder Mobiltelefon noch Computer benötigte, sondern vollständig eigenständig arbeite. Deshalb geht der Bericht auch davon aus, dass das Gerät "weitaus teurer" als die Konkurrenzprodukte von Oculus, HTC und Valve werde. Teure Nischenprodukte sind wir von Apple gewohnt, aber bis sie nichts offiziell ankündigen, handelt es sich hierbei nur um Gerüchte.