Apple arbeitet wohl an eigenem Cloud-basierten Games-Streaming-Dienst

Apple muss sich in letzter Zeit mit einigem Gegenwind beschäftigen, da sich Epic Games mit der Fortnite-Community gegen die Geschäftspraktiken des Konzerns aufgelehnt hat, was in einem Rechtsstreit auszuahnden scheint. Auf der anderen Seite steht Microsoft, die sehr unzufrieden damit sind, dass Apple ihren Startplänen von Project xCloud im kommenden Monat auf iOS-Plattformen Steine in den Weg legt.

Warum ist das denn eigentlich ein Problem? Apple selbst sagt, dass sie die Spiele, auf die Nutzer im Xbox Game Pass zugreifen können, nicht im Einzelfall überprüfen könnten, was eine der Bedingungen für veröffentlichte Software im App-Store ist. Möglicherweise gibt es jedoch noch einen anderen Grund, denn das Unternehmen scheint an einem eigenen Games-Streaming-Dienst zu arbeiten.

Wie GamersNavy herausgefunden hat, hat Apple in Europa ein Patent für einen entsprechenden Service angemeldet, der einen "interaktiven Dienst für Cloud-Rendering-Spiele im 5G-System" aktivieren soll. Das klingt für uns verdächtig nach einem entsprechenden Streaming-Auftritt des Unternehmens. In der Patentschrift heißt es:

"Das Spiel wird auf einem Remote-Server gespeichert, ausgeführt und gerendert, und die Videoergebnisse werden direkt auf das Computergerät gestreamt. Dadurch können Benutzer auf Spiele zugreifen, ohne auf die Fähigkeiten ihres [Endgeräts] achten zu müssen. Der Remote-Server ist verantwortlich für das Speichern, Ausführen und Rendern des Spiels". An dieser Stelle sollte erinnert werden, dass nicht alle Patente in die Tat umgesetzt werden, aber der Plan scheint simpel genug zu sein.