Nicht ohne Grund heißt die Hauptfigur in der Ace Attorney -Serie Phoenix. Egal wie oft der kampferprobte Strafverteidiger mit dem Rücken zur Wand steht, er schafft es immer, aus der Asche aufzuerstehen und die Unschuld seiner Mandanten vor Gericht zu beweisen. In ähnlicher Weise kehren auch die vielen Spiele der Serie mit neuem Elan zurück. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy stellte die Originaltitel einem neuen, modernen Publikum vor, während The Great Ace Attorney Chronicles endlich zwei Japan-exklusive Ableger in den Westen brachte. Jetzt ist Capcom mit Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy zurück und gibt einer Reihe von Spielen, die nie ganz die Liebe bekommen haben, die sie verdient hätten, einen neuen Anstrich.

Die Sammlung enthält das vierte, fünfte und sechste Spiel der Serie, Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies und Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice. Die Trilogie führt viele neue Charaktere und Mechaniken ein, aber wenn du nur eines der anderen Kapitel der Serie gespielt hast, wirst du dich sofort wie zu Hause fühlen. Die Spiele basieren alle auf dem soliden Fundament, das im ursprünglichen Phoenix Wright: Ace Attorney für Game Boy Advance und Nintendo DS eingeführt wurde. Das bedeutet, dass du erneut Tatorte untersuchen und Zeugen befragen wirst, um die gesammelten Beweise und Zeugenaussagen später in dramatischen Gerichtsschlachten zu verwenden, in denen du durch immer komplexere Netze von Lügen und Täuschungen navigieren musst.

Das erste, was neue Spieler vielleicht wissen möchten, ist, ob die Sammlung einen guten Ausgangspunkt bietet. Die kurze Antwort lautet zweifelsohne ja. In vielerlei Hinsicht wischt die Trilogie reinen Tisch, und während viele ältere Fan-Favoriten später wieder eingeführt werden, wird man immer pflichtbewusst über ihre Hintergrundgeschichten informiert. In gewisser Weise könnte diese neue Sammlung ein noch besserer Ausgangspunkt sein als die früheren, da die Versuche logischer zusammengestellt sind als zuvor. Versteht uns nicht falsch - die einzelnen Charaktere sind immer noch herrlich verrückt und die Handlungsstränge sind so verworren und unglaubwürdig wie eh und je. Aber ein etwas hilfreicheres Skript bietet einen besseren Überblick, und es gibt viele subtile Hinweise, welche Beweise Sie vorlegen und welche Aussagen Sie machen sollten.

Egal, ob Sie ein neuer Spieler oder ein wiederkehrender Fan sind, der offensichtliche Ausgangspunkt ist wenig überraschend der erste Titel der Sammlung, Apollo Justice: Ace Attorney, der einen neuen Protagonisten in Form eines frisch graduierten Strafverteidigers Apollo Justice einführt. Obwohl seine Kleidung rot statt blau ist und sein Haar stachelig ist, anstatt nach hinten zu zeigen, ist er in vielerlei Hinsicht Phoenix ziemlich ähnlich - ein bisschen naiv und zerstreut, aber mit einem unglaublich scharfen Auge für Lügen und Widersprüche, sobald das Gericht tagt. Im allerersten Fall des Spiels gerät Apollo in Konflikt mit seinem ehemaligen Mentor, und ein großer Teil der Gesamterzählung dreht sich darum, wie er lernt, auf eigenen Füßen zu stehen.

Das Spiel war das ersteAce Attorney, das von Grund auf für den Nintendo DS entwickelt wurde, und das zeigt sich in den vielen Möglichkeiten, wie das Spiel versucht, die einzigartigen Funktionen des erfolgreichen Handhelds zu nutzen. Natürlich muss man nicht mehr auf der Konsole pusten und den Stift im Auge behalten, aber das ändert leider nichts daran, dass sich das forensische Gameplay, bei dem man Fingerabdrücke abstaubt, Stiefelabdrücke analysiert und Blutmuster findet, nicht besonders herausfordernd oder gar unterhaltsam anfühlt. Zumindest hat Apollos einzigartige Fähigkeit, mit der man die Lügen von Zeugen entlarven kann, indem man subtile Körpersprache beobachtet, einen gewissen Wert.

Forensische Ermittlungen passen in das Universum des Spiels, aber was interessante Rätsel hätten sein können, endet als nichts als niedere Aufgaben.

Insgesamt kann Apollo Justice nicht ganz mit den späteren Kapiteln mithalten. Wie bei Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy sehen die lebendigen 2D-Hintergründe etwas flach und künstlich aus, wenn sie auf 1080p aufgeblasen werden, und die 20-stündige Geschichte braucht zu lange, um wirklich in Gang zu kommen. Es ist immer noch ein gutes Spiel, aber es ist klar, dass Capcom - wie Apollo selbst - nach dem Abschluss der Original-Trilogie Fuß fassen musste.

Glücklicherweise wurden die Dinge in den nachfolgenden Spielen Dual Destinies und Spirit of Justice, die ursprünglich für Nintendo 3DS veröffentlicht wurden, erheblich verbessert. Die Hintergründe sind weniger überladen und die lebendigen Charaktere haben beim Übergang von Sprites zu 3D-Modellen nicht den geringsten Glanz verloren. Die neueren Spiele verzichten auch auf die banale Pixeljagd in jeder Szene während deiner Ermittlungen, da du jetzt nur noch ausgewählte Umgebungen erkunden kannst. Dies führt zu einem besseren Tempo, auch wenn die Spiele deutlich länger sind als ihre Vorgänger und jeweils fünf lange Kapitel und eine zusätzliche DLC-Episode enthalten.

Der überarbeitete Hintergrund in Apollo Justice versprüht diese billige mobile Atmosphäre. Glücklicherweise bieten die anderen Spiele eine anständig aussehende 3D-Grafik und, was noch wichtiger ist, bessere Ermittlungen.

Das fünfte Kapitel, Dual Destinies, ist in jeder Hinsicht eine Rückkehr zu früherem Ruhm, symbolisiert dadurch, dass Wright wieder auf der Verteidigungstribüne steht, wo er nun seine Pflichten mit Apollo teilt. Aber es sind die neuen Charaktere, darunter der herrlich fröhliche Detektiv Fulbright und der künstlerische Jurastudent Robin Newman, die allen die Show stehlen. Man braucht keinen 3D-Slider, um zu erkennen, dass die Besetzung der Charaktere etwas mehr Tiefe hat als zuvor, daher ist es passend, dass das Spiel eine neue Assistentin in Form der Psychologin/Anwältin Athena Cykes und ihres kleinen KI-Partners Widget einführt. Durch die Aktivierung ihres sogenannten Mood Matrix kann Cykes die Emotionen von Zeugen analysieren und Widersprüche in ihren Aussagen finden. Diese Mechanik bringt Abwechslung in die Prüfungen, und sie ist in vielerlei Hinsicht das metaphorische Sahnehäubchen auf dem Kuchen, das das fünfte Ace Attorney von Anfang bis Ende zu einem hervorragenden Erlebnis macht.

Athena Cykes nutzt ihre psychologischen Einsichten, um Zeugenaussagen in Frage zu stellen.

Spirit of Justice, das letzte Spiel der Sammlung, verlegt die Handlung an einen neuen Schauplatz, genauer gesagt in das Königreich Khura'in, das irgendwo zwischen China und Nepal liegt. Phoenix Wright besucht das Land als Tourist, doch seine berufliche Pflicht ruft bald, als sein Führer, Ahlbi Ur'gaid, wegen Mordes verhaftet wird. Nichts sollte für Wright wirklich eine Überraschung sein, aber der erfahrene Anwalt bekommt einen zusätzlichen Schock, als er erfährt, dass die Prozesse in dem Königreich in den Bergen ein wenig anders ablaufen, als er es gewohnt ist, und sich auf die übernatürlichen Einsichten und nicht auf Beweise und Zeugenaussagen verlassen.

Daraus ergibt sich eine neue Gameplay-Mechanik namens Divination Séance, mit der du Zugang zu den letzten Erinnerungen von Mordopfern erhältst. Die Einsichten selbst sind selten fehlerhaft, aber die Interpretationen der Anklage sind es, und so liegt es an Wright und seinem, an diesem Punkt ziemlich großen Team von Weggefährten, Klarheit in die verschwommenen Visionen zu bringen, indem sie - Sie haben es erraten - Beweise vorlegen und Widersprüche aufzeigen. Selbst an diesem weit entfernten Ort gibt es nichts Neues unter der Sonne, aber wie bereits erwähnt, spielt das keine Rolle, da die Serie zu diesem Zeitpunkt eher einen Hauch frischer Luft brauchte als einen Hurrikan, der alles auf den Kopf stellt. Die Erzählung, die alte Traditionen, Spiritismus und eine legale Revolution beinhaltet, ist (abgesehen von Spin-offs) die zusammenhängendste in der Geschichte der Serie, und es ist schwer, wirklich einen Finger auf einen der Aspekte des Spiels zu legen.

Das Königreich Khurai'in bietet einen interessanten Schauplatz, der bekannten Charakteren und der Umgebung des Gerichtssaals eine neue Wendung verleiht.

Kurz gesagt, die Qualität der in dieser Sammlung enthaltenen Spiele ist erstklassig und Sie bekommen viel für Ihr Geld, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy zieht die Dinge manchmal etwas in die Länge, und obwohl ich persönlich kein Problem damit habe, könnten einige Spieler etwas ungeduldig werden. Was auch immer du bevorzugst, es hilft, dass die Dialoge durchweg exzellent sind - man könnte es sogar mit einer gut gespielten Jam-Session vergleichen, bei der ständig neue Charaktere mit ihren eigenen cleveren oder skurrilen Sprüchen zu den vorherigen hinzukommen. Es gibt immer noch keine Sprachausgabe - abgesehen von den ikonischen Ausbrüchen während der Gerichtsverhandlungen und während der animierten Zwischensequenzen - aber die Art und Weise, wie der Text über den Bildschirm scrollt, mit Pausen und unterschiedlichen Geschwindigkeiten, bedeutet, dass man in der riesigen Textmenge nie leer wird. Und die Musik von Veteran Noriyuki Iwadare ist, wenig überraschend, sehr atmosphärisch.

Abgesehen davon ist es zwar einfach, die Sammlung neuen Spielern zu empfehlen, aber es ist viel schwieriger, einen neuen Kauf für diejenigen zu rechtfertigen, die die Trilogie bereits auf Mobilgeräten oder Nintendo-Handhelds gespielt haben. Zum einen sind die Extras etwas spärlich. Ein Musikplayer und eine Kunstgalerie sind nette Boni, aber nicht viel mehr als das, und das neue Animationsstudio ist leider eine große Enttäuschung. Hier kannst du Hintergründe, Charaktere und Soundeffekte kombinieren – aber du kannst keinen eigenen Text schreiben oder eigene Versuche zusammenstellen. Was ein hervorragendes Tool hätte sein können, das mit ein paar Optimierungen Hunderte, wenn nicht Tausende von Stunden Unterhaltung hätte bieten können, endet als kleine Ablenkung, deren Sie nach nur wenigen Minuten überdrüssig werden.

Das zusätzliche Material - und vor allem das Animationsstudio - enttäuschen.

Wie bereits erwähnt, sieht Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy ganz schön aus, aber das liegt mehr am ursprünglichen Design als an irgendwelchen neuen Verbesserungen. Viele Texturen sehen roh und pixelig aus, und man braucht nicht Wrights Auge für Details, um zu erkennen, dass Capcom mit dem Schliff schlampig umgegangen ist. Enttäuschend ist auch, dass die Spiele auf 30 FPS beschränkt sind - selbst auf dem PC und neueren Konsolen. Man würde meinen, dass dies bei Spielen, die hauptsächlich aus Standbildern und Text bestehen, keine große Rolle spielt, aber die niedrige Framerate führt manchmal zu einem leicht abgehackten Bild und lässt die Menüs etwas schleppen. Apropos Menüs: Das Spiel kann ziemlich frustrierend sein, wenn man mit Maus und Tastatur navigiert, da Capcom sich ziemlich verwirrenderweise dafür entschieden hat, einen Touchscreen anstelle eines echten Cursors zu simulieren! Glücklicherweise gibt es keine wirklichen Probleme, wenn Sie einen Controller verwenden.

Insbesondere die beiden 3DS-Spiele, die im Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy enthalten sind, hätten ein größeres Publikum verdient als sie ursprünglich hatten, als sie im Westen als rein digitale Downloads veröffentlicht wurden. Die Tatsache, dass sie jetzt eine zweite Chance bekommen und dass die gesamte Serie - mit Ausnahme von Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney und den Miles Edgeworth Investigations -Spielen - jetzt auf modernen Plattformen verfügbar ist, können wir nur begrüßen. Und für ihre 49,99 € bekommen neue Spieler ein geradezu verrücktes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leider werden erfahrene Fans der Serie nur mit einigen halbgaren Desserts verwöhnt, die am Ende einen schlechten Geschmack im Mund hinterlassen. Wir hoffen, dass Capcom bald ein neues Kapitel aufschlägt, denn diese Trilogie hat uns - trotz ihrer mehr als 80 Stunden Inhalt - hungrig auf mehr gemacht.