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Aphelion hat viele gute Ideen. Es ist wichtig, das von Anfang an klarzustellen, denn was folgt, macht weder Spaß für mich zu schreiben, macht dir Spaß zu lesen, noch macht es den Entwicklern von Don't Nod Spaß, die ansonsten durch Spiele wie Jusant und Banishers: Ghosts of New Eden bewiesen haben, dass sie bereit sind, ihr übliches Genreprofil zu verlassen.

Aber ich meine es ernst; ein Uncharted-ähnliches Spiel mit klarer Inspiration von Interstellar, The Martian und Alien, mit offensichtlichen finanziellen Einschränkungen, aber mit den traditionellen Erzählfähigkeiten des Studios. Es sollte funktionieren. Es schien zu funktionieren.

Aber im Großen und Ganzen funktioniert es leider nicht, und obwohl das Spiel, das ich euch gleich präsentieren werde, weder völlig ruiniert, unspielbar noch ohne schöne Momente ist, ist Aphelion s unpolierte Oberfläche so offensichtlich, dass man die Kratzer und Probleme nicht mehr ignorieren konnte.

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Die Erde gehen endlich die Ressourcen aus, die Zeit läuft davon, und so muss die Menschheit neue Weiden im weiteren Universum suchen. Dies führte uns zu Persephone, einem fernen Planeten, und eine von der ESA (Europäische Weltraumorganisation) organisierte Mission wird eingerichtet, angeführt von den Astronautenfreunden Ariane und Thomas. Ihre Aufgabe ist es, Persephone als potenziellen Lebensraum für die Menschheit zu untersuchen und die Natur der mysteriösen "Quelle" zu entdecken, die seltsame Signale aussendet. Doch während des Anflugs wird das Schiff beschädigt, und Ariane und Thomas werden auf Persephones brutaler Oberfläche getrennt und müssen nun beide überleben, versuchen, einander zu finden und auch die Quelle zu finden.

Dies ist die blumige Beschreibung der Handlung, die Don't Nod zweifellos als solche darstellen möchte, und ich habe nichts dagegen, zuzugeben, dass es eine spannende Prämisse für ein emotional berührendes Sci-Fi-Drama ist, das eindeutig, wie ich bereits erwähnte, auf bestehende Sci-Fi-Giganten aufbaut. Obwohl sich das Spiel tonlich nicht wesentlich von der Atmosphäre unterscheidet, die sich wie eine Decke über solche Geschichten legt, spielt es keine Rolle, dass Don't Nod so explizit die Ursprünge der Erzählung identifiziert; Im Gegenteil.

Das Problem ist leider, dass diese spezielle Geschichte, wenn man sie genauer betrachtet, nicht wirklich als solides Beispiel für Don't Nods ansonsten gut dokumentierte erzählerische Stärke dient. Zuallererst ist die Mythologie um diese "Quelle" – ihre magnetische Manipulation der Planetenoberfläche und wie sie die Aussicht auf einen nachhaltigen Lebensraum verändert – einfach nicht besonders gut konstruiert. Ob dies eine Art eigentümliche Mehrdeutigkeit ist, die aus fehlender Exposition zu wichtigen Handlungspunkten resultiert, oder ob es einfach daran liegt, dass es aus rein dramatischer Sicht nicht so spannend und fesselnd zu hören ist, wie es war, es zu erschaffen, ist schwer zu sagen. Aber ich saß unzählige Male da, einfach unfähig zu verstehen, warum die beiden taten, was sie taten, und was sie zu ihren Schlussfolgerungen führte. Es ist schwierig, näher ins Detail zu gehen, da ich hier einen spoilerfreien Rahmen beibehalten möchte, aber wenn Erzählung, Charakterentwicklung und die bloße Identifikation dessen, was Persephone ist, so entscheidend für die Wirksamkeit von Aphelion als storygetriebenes Spielerlebnis sind, bricht das Erzählen selbst schnell auseinander.

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Worüber ich hier jedoch im Detail eingehen kann, ist, wie wichtige Handlungsstränge vermittelt werden . Sehen Sie, diese beiden Charaktere sind allein und können weder miteinander noch mit der Erde kommunizieren, da magnetische Störungen auf Persephones Oberfläche entstehen. In manchen Fällen führen sie ein Star-Trek-ähnliches "Captain's Log", in dem sie die Handlung darlegen und innere Dialoge in äußere Dialoge verwandeln, was rudimentär, aber wirkungsvoll ist, da es eine pragmatische, bodenständige Möglichkeit ist, zu wissen, was die beiden Charaktere denken, ohne das realistische Setting zu kompromittieren. Das Problem ist, dass 80 % der Monologe nicht über diese Aufnahmen stattfinden, sondern einfach leeres Geplapper sind, das diese Figuren unaufhörlich von sich geben, was uns weder klüger macht noch die Idee eines ernsten, charaktergetriebenen Dramas verkauft. "Ich sollte besser frische Luft holen, bevor der Tank leer ist", sagt Thomas und verbraucht dabei lebenswichtigen Sauerstoff, doch es gibt keinen Versuch, diesen Monolog an einen bodenständigen, verständlichen Zweck zu binden. Warum diese beiden Charaktere im Verlauf des Spiels nicht miteinander kommunizieren dürfen, ist mir ein Rätsel, da es viele der zentralen Interessenkonflikte des Spiels lösen würde, die auf diese Art der Geschichtenerzählung basieren. Aber das tun sie einfach nicht.

Wenn die Geschichte, und besonders ihre Darbietung, so kompromittiert ist, bleibt einem weniger Vergebung für die verbleibenden Mängel zurück. Dies ist ein Uncharted-ähnliches Spiel, da es sich hauptsächlich um recht alltägliche "Fortbewegungs"-Rätsel dreht, entweder durch das Klettern im Fall von Ariane oder eher alltägliche Hindernisse, wenn man als Thomas spielt. Ihre Abschnitte sind zwar etwas unterschiedlich, aber Thomas' Gameplay-Abschnitte als "Ermittlungen" zu bezeichnen, ist wirklich eine Übertreibung dieser Definition. Das Klettern als Ariane funktioniert meistens, und obwohl es das Rad nicht neu erfindet oder sein Potenzial nicht voll ausschöpft, ist es funktional und vielleicht sogar unterhaltsam in manchen Momenten. Aphelion s größter Reiz ist, dass Persephones gefrorene Außenseite, besonders in Arianes Abschnitten, wirklich schön ist. Diese Landschaft ist mit unendlicher Schönheit dargestellt, und größtenteils ist fast die gesamte kilometerlange Route zu einem bestimmten Wegpunkt vom Anfang des jeweiligen Levels aus sichtbar. Es ist wirklich befriedigend, am Fuße eines riesigen Berges zu beginnen und ihn Stück für Stück langsam zu bezwingen, und Aphelion schafft es, das zu liefern, auch wenn die visuelle Präsentation gerade am Rande des Banalen ist.

Das Problem ist im Grunde, dass es sich ein bisschen wie "Schon mal da, das gemacht" anfühlt, und wir sind meist nachsichtiger damit, weil wir uns in eine gut erzählte Geschichte einlassen, die Aphelion einfach nicht wirklich hat. Und dann gibt es noch die technische Seite. Obwohl ich zunächst etwas verwirrt war und die Entwickler kontaktierte, wurde während meiner Zeit mit dem Spiel bestätigt, dass es mit 30fps laufen muss, selbst auf der PlayStation 5 Pro. Dafür gibt es absolut keinen Grund. Das Spiel ist nicht hässlich – ganz im Gegenteil –, aber es sollte sich auch nicht träge anfühlen als ohnehin schon, denn Aphelion hat ein schweres Steuerungsschema, das sich anfühlt, als würden Ariane und Thomas im wahren Robinson-Crusoe-Stil Sandsäcke herumschleifen. Ja, das Studio könnte argumentieren, dass die Atmosphäre stärker auf Persephone basiert, worauf ich antworten kann, dass das Spiel nicht mehr Spaß macht. Kombiniert man das mit gelegentlichen Fehlschlägen, Tastendrücke zu registrieren, und natürlich den Instant-Death-Stealth-Szenarien mit dem zentralen "Antagonisten" des Spiels (von dem man völlig genug hat), hat man ein Spiel, das funktioniert, aber nur in wenigen flüchtigen Momenten mehr als das ist.

Und das ist wirklich schade, denn tief unter der Oberfläche von Persephone und Aphelion gibt es in beiden Fällen eine "Quelle", ein Nervenzentrum, eine Seele, die Besseres verdient. Nehmen wir die Musik, komponiert vom talentierten Amine Bouhafa. Es ist wirklich schön, im Sinne atemberaubend elegant und großartig. Kombiniert man das mit gelegentlich beeindruckenden Ausblicken und einer ambitionierten Prämisse, hätte Aphelion mehr erreichen können. Aber das Problem ist, dass es das nicht tut.

Was wir hier letztlich haben, worin Sie investieren sollen, ist die Coverband von Ad Astra. Es ist ein Spielerlebnis, das sich anfühlt, als wäre es mit Klebeband zusammengehalten worden, und nur in flüchtigen Momenten entsteht die Erzählung, die mich diese ansonsten offensichtlichen Schwächen vergessen ließ. Es ist schade, und ich habe keine Freude daran, ein talentiertes Studio wieder von vorne zu schicken, aber ich kann Aphelion nicht empfehlen, nicht einmal denen, die es "kostenlos" über Game Pass kaufen. Es lohnt sich einfach nicht.