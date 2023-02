Apex Legends Nächste Saison wird es keinen neuen Charakter geben

HQ

Fans von Respawn Entertainment's Big Battle Royale, Apex Legends haben sich daran gewöhnt, jede Saison einen neuen spielbaren Charakter zu bekommen. Es hat die Liste der Legenden im Laufe der Jahre drastisch vergrößert, aber da wir uns der Veröffentlichung der nächsten Saison des Spiels nähern, hat Respawn angekündigt, dass diese, bekannt als Revelry, keinen neuen Charakter ins Spiel bringen wird.

Dies liegt daran, dass Respawn die Saison stattdessen als Gelegenheit nutzen wird, die aktuellen Legend-Klassen neu zu klassifizieren, wobei sie nun auf fünf Einzelklassen gesetzt sind. Assault, Recon, Skirmisher, Controller und Support.

In Bezug auf das, was die Klassen definiert und unterscheidet, hat Respawn erklärt, dass jede einen einzigartigen Vorteil haben wird (was sein könnte, wie ein Legend mit Beutebehältern interagiert oder Teamkameraden wiederbelebt), und dass es zur Einrichtung dieses Reklassifizierungssystems eine Reihe von Balance-Änderungen geben wird, um sicherzustellen, dass sich jeder Charakter gut an das Feature anpasst. Das Dev Diary unten geht weiter in die Tiefe des Features.

Andernfalls wird Apex Legends: Revelry einen Team Deathmatch-Modus als Teil der Saison sehen, zusammen mit einer neuen Waffe namens The Nemesis. Es wird auch eine Playlist im rotierenden Modus geben, und um neuen Spielern den Einstieg in die Apex-Action zu erleichtern, wird die Erstbenutzererfahrung überarbeitet.

Schließlich können wir uns während Revelry auf die Rückkehr des Anniversary-Events freuen, da Respawn vier Jahre Apex Legends feiert.

Wann Apex Legends: Revelry beginnt, beginnt die Saison am 14. Februar.