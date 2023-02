Apex Legends Mobile beendet den Kampf und schließt im Mai

HQ

Apex Legends Mobile wird bald aus den digitalen Shops von Apple und Android verschwinden, hat Respawn in einem EA-Blogbeitrag angekündigt. Weniger als ein Jahr nach seinem Start räumt der vielversprechende Shooter ein, dass er nicht die Quantität oder Qualität der Inhalte geliefert hat, die die Nutzer verdienen.

Obwohl wir enttäuschend sind, sind wir stolz auf das Spiel, das wir veröffentlicht haben, sind dankbar für die Unterstützung der Apex Legends-Community und zuversichtlich, dass dies die richtige Entscheidung für die Spieler ist.

Der Inhalt und die Belohnungen des Spiels sowie die Spielanwendung selbst werden bis zum 1. Mai weiter funktionieren, wenn das Spiel für immer verschwindet. Aber von nun an wird es nicht mehr möglich sein, das Spiel herunterzuladen oder In-Game-Währung zu kaufen.

Es scheint, dass mobile Titel eine schlechte Zeit durchmachen, da vor einigen Wochen auch Crash Bandicoot: On the Run die Schließung des Spiels gemeldet hat, und dasselbe passierte mit The Witcher: Monster Slayer, das am 30. Juni seine Schließung ankündigte.